駕駛跨雙黃線逆向搶道撞傷　騎士卻挨罰600元！結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿哲（化名）去年2月間騎車行經台南市安南區一處路口，因與一輛小客車發生碰撞，挨罰600元罰鍰，但他辯稱是小客車駕駛逆向搶道。高雄高等行政法院法官日前審理之後裁定撤銷原處分，阿哲抗罰成功。

▲阿哲與逆向的小客車發生事故，卻因此挨罰600元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2025年2月間騎車行經台南市安南區宜居三路與樂活路口，與一輛小客車發生碰撞，小客車駕駛受傷送醫，警方到場後以阿哲有「起駛前，不讓行進中之車輛優先通行」的違規行為開單舉發。

阿哲不滿挨罰600元罰鍰，決定提出行政訴訟，他強調，在行車記錄器影片中，當時交通號誌燈為綠燈，他向前行駛，經過路口時，小客車駕駛卻未禮讓直行車先行，甚至跨越雙黃線逆向搶道，才會發生事故。

高雄高等行政法院法官當庭檢視採證光碟，發現在阿哲起步之前，該輛小客車並非路口行進中的車輛，阿哲無從注意或禮讓，難認有違反道路交通安全規則有關「讓車」的規定。

法官進一步指出，況且阿哲根本無法預知，原本在前方的小客車會在他起步大約1秒之後，迅速變換車道逆向行駛向左切入，所以也難認有「起駛前，不讓行進中之車輛優先通行」的違規行為。

最終，法官認為原處分認事用法尚有違誤，阿哲訴請撤銷，為有理由，於是裁定准許撤銷原處分。全案仍可上訴。