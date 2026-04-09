吳子嘉慘了！誣蘇貞昌陳時中採購疫苗詐1億美金　判刑8月定讞

▲吳子嘉誹謗蘇貞昌與陳時中，遭判刑8月定讞。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2023年間公開指稱，前行政院長蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購新冠疫苗A了1億美元。蘇、陳2人皆提出妨害名譽的告訴，吳子嘉遭起訴後，一審將他判處有期徒刑8月、得易科罰金。案經上訴，高等法院9日駁回上訴，吳子嘉遭判刑8月定讞。

吳子嘉2022年8、9月間，就在自己開設的「董事長開講」YouTube網路直播節目中，發表疫苗的相關言論。包含「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億臺幣」、「陳時中是貪污犯」、「這種錢你（指陳時中）也敢A？所以陳時中不要臉到了極點」、「也就是說如果合約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺一億美金。」、「這個一億美金是被香港人A走，還是被蘇貞昌的政府A走我們不知道」。

到了2023年5月20日，吳子嘉更在「中天互動直播LIVE」節目中稱，「我現在講清楚喔，蘇貞昌政府、陳時中部長…A了一億美金」、「白白貪汙了將近30億台幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「看到合約之後我們就可以把陳時中相關的長官，通通抓去判刑抓起來」、「但是這個案子這個政府買BNT，想A一億美金這件事情」、「只要一份合約曝光的話，那這個政府就會面臨到A了一億美金的，法律上的挑戰」、「蘇貞昌的政府確實在採購這個合約的時侯，他們實際上有碰觸到犯法的行為」。

以上的言論引起蘇貞昌、陳時中不滿，2人分別提出民刑事訴訟。其中刑事部分，吳子嘉最後被依照「加重誹謗罪」提起公訴後，一審台北地方法院審理後，分別將吳子嘉判刑6月、4月，定應執行有期徒刑8月、得易科罰金24萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，仍認定吳子嘉未善盡查證意義，確實有罪；考量一審認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，高院因此駁回上訴，維持吳子嘉8月的刑度。全案就此確定。

此外，蘇、陳二人也對吳子嘉提出民事訴訟求償，其中蘇貞昌獲償90萬元確定；至於陳時中一審獲賠300萬元，二審改判賠200萬元，目前仍上訴第三審審理中。