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社會 社會焦點 保障人權

獨／男大生違規奪命喊「有去廟超渡」　母淚崩：低收就能撞死人嗎

▲30日凌晨汐止區忠孝東路發生一起死亡車禍，機車騎士遭對象違規車輛撞擊送醫身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止李姓男大生違規左轉撞死22歲黃姓騎士，李父喊「單親」沒錢給高額賠償死者雙親。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

家庭破碎！新北汐止22歲李姓大學生違規左轉撞上同齡黃姓騎士釀悲劇，李被依過失致死起訴。士林地院開庭時，死者雙親情緒潰堤控訴「2年多連一句道歉都沒有」更問難道低收入戶就能撞死人嗎？法庭內淚水與爭論交織，經法官多次勸和後，雙方以200萬元分期和解，每月給付3萬4000元，一條人命的代價令人唏噓。

事發於2024年6月30日凌晨，當時李男駕駛借來且未保第三人責任險的轎車，在忠孝東路違規左轉；黃男則以時速逾60公里直行，雙方閃避不及發生碰撞，黃男送醫後宣告不治。經車禍鑑定，死者雖有超速，但李男違規左轉亦有肇責（占12.62%）。

士院開庭，現就讀大四的李男在法扶律師陪同下坦承犯行。然而，死者黃媽媽在庭上情緒潰堤，激動向法官表示：「我兒子從母姓，我們都非常愛他，但從案發至今，對方一句對不起都沒有！案發時對方爸爸還嗆我『我們低收入戶，沒錢！』」黃媽媽痛哭失聲，直言自己兩年多來無法安穩入睡，「你兒子撞死人，還坐在這，那我兒子呢？」

面對家屬怒火，李男低著頭結巴地說：「對不起，出事的時候我有想打電話道歉，也有去廟裡幫丞瑋（音同）超渡…」李男的父親坐在旁聽席也站起身解釋，自己是單親爸爸，靠做汽車報廢回收維生，房子也是租的，是真的沒有錢。兒子當天是懂事想開車賺外快，才會這樣。

原告律師聽聞後氣憤反駁：「你去超渡令人無法接受，為什麼不去把那個錢拿來賠償？而且車子連第三責任險都沒有！」黃媽媽更氣憤指出：「低收入戶就可以撞死人嗎？當初如果有現在的悔意，我或許會網開一面！」

▼死者雙親痛失愛子仍須在法庭爭取賠償，含淚直言「像乞丐討錢」場面令人鼻酸。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

面對僵持不下的局面，受命法官梁志偉語重心長地安慰黃媽媽，並祭出實務上的鐵腕手段。法官向家屬承諾：「我可以讓他『留校察看』。若今天達成和解，我會判刑並給緩刑，案件我可以先hold著，只要他有一期沒履行，你們打給書記官，我立刻撤銷緩刑讓他進去關！」

接著，法官轉頭嚴肅警告肇事的李男：「如果你想進去關也OK，但人生遇到坎，就是要面對它。」

進入實質賠償討論時，現實的殘酷再次上演。被告方試圖討價還價，詢問法官能否以200萬和解，並提出「前2年月付2萬5千元，之後月付4萬5千元」的方案。法官聽聞立刻打斷：「不可以！這結果家屬也不能接受。」

隨後，法官看向58歲的李父，問道：「就看你要不要幫兒子一起挺過這關？」李父沒有猶豫，立刻點頭連聲說：「要！我要！」他坦言前妻在孩子幼稚園時就改嫁，如今自己年近60，再苦也要陪兒子扛下來。

最後，法庭內一度宛如菜市場，人命彷彿成了攤上被討價還價的商品。雙方反覆拉鋸後，最終協議由肇事方以200萬元（不含強制險）賠償死者雙親，並採分期方式，每月支付3萬4000元，當庭簽署和解書，從下月起開始給付。

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