新·全民岳父胡漢龑！百億發跡史一次看　愛女曝光迷倒網友

▲吊車大王胡漢龑。（圖／南投市公所提供）

記者葉國吏／綜合報導

擁有4位妻子與14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑女兒露面，再度引起吊車大王在網路上的關注度，甚至躍升成為最新「全民岳父」。回顧胡漢龑發跡史，可以說他是支撐台灣半導體產業的關鍵角色，也不為過。

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▲吊車大王的女兒正面照曝光。（圖／翻攝YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

胡漢龑女兒「吊車公主」近日現身網紅頻道，準備出售一輛粉色BMW 430。面對鏡頭時，胡漢龑的女兒態度大方、侃侃而談，完全沒有豪門千金的驕縱感。影片曝光後，大批網友湧入留言區大讚公主的顏值與氣質，甚至還有許多網友直接稱胡漢龑「岳父」，儼然成為新全民岳父。

▲胡閩玹在IG分享泡咖啡與做抹茶的生活日常。（圖／翻攝自Instagram／minxuanhu）

另外，胡漢龑的大女兒胡閩玹也同樣被網友關注，胡閩玹1990年出生於台灣新竹，曾就讀文化大學大眾傳播系，畢業後前往英國倫敦藝術大學攻讀碩士，對攝影及導演工作相當有興趣，平時也會在社群平台分享作品或日常生活，曾幫黃玠瑋與吳青峰合作的單曲〈再也不見〉拍攝MV。此外，胡閩玹也曾幫9m88拍攝歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉的MV，當時她的父親在臉書粉專發文宣傳，表示這部作品是大女兒為朋友拍攝的，希望親朋好友幫忙按讚分享。

▲吊車大王胡漢龑。（圖／胡漢龑提供）

回顧吊車大王胡漢龑發跡史，胡漢龑過去接受媒體專訪時曾經透露，他父親是一位空軍退伍的工兵士官長，退伍後擔任吊車領班。胡漢龑15歲時就跟著父親在工地摸索，後來無師自通學會開吊車，當初還瞞著父親接案，一天賺進3600元，這在民國66年的時候算是一比不小的金額。

▲吊車大王胡漢龑。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

1980年代時新竹科學園區成立，胡漢龑看準半導體產業需要精密機台搬運，說服父親貸款、貸款買下12億的德國先進起重機跟恆溫氣墊車，這也讓胡漢龑壟斷了竹科高端搬運市場，奠定百億江山。

▲新全民岳父胡漢龑。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

胡漢龑在重機具業界早已成名，不過真正讓全台灣人都認識他是在2019年，當時多家媒體報導他位在竹北、斥資4億打造的「羅浮宮」，同時曝光他4妻14子女的家庭生活。2023年花蓮大地震，胡漢龑第一時間出動價值數億的吊車參與救援，深獲社會大眾好評。

▲胡漢龑口頭禪深植人心。（圖／翻攝自胡漢龑FB）

胡漢龑接下來開始經營自媒體，他一身東北大紅花造型、加上開場白「開心開心開心、超扯超扯超扯」的形象，深植網友人心，也讓胡漢龑形象跟「真性情、大方、孝順」畫上等號。如今胡漢龑也因為女兒身分曝光，再度成為網路熱搜話題，同時也要變成全民岳父了。