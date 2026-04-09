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「我當太子妃時寧娘還沒出現」陶晶瑩PO劇照　網歪樓：但他有稱心

▲▼陶晶瑩送地瓜片給李李仁當結婚18年禮物。（圖／翻攝自Facebook／李李仁、陶晶瑩）

▲陶晶瑩、李李仁。（圖／翻攝自Facebook／李李仁、陶晶瑩）

記者曾筠淇／綜合報導

由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》在台爆紅，兩人的超高顏值、絕美畫面，以及甜蜜劇情，都引發討論。主持人陶晶瑩近日也有追《逐玉》，並在Threads上與網友討論劇情，她今天更發出另一篇貼文，笑說「其實，我老公是大太子！」

《逐玉》爆紅後，相關話題熱議不斷，除了男女主角張凌赫、田曦薇之外，多位主演也打開知名度，包含鄧凱、李卿、林沐然等人，另外，小童星曹晏寧因為飾演女主角的妹妹「寧娘」，所以也受到許多關注。

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陶晶瑩PO李李仁照片：我老公是大太子

陶晶瑩就在Threads上貼出李李仁的照片，並說「其實，我老公是大太子！我當太子妃的時候，寧娘還沒出現呢！」同時補充，李李仁在《武媚娘傳奇》飾演「皇太子」李承乾一角。

貼文曝光後，也引起網友討論，「原來陶姐是太子妃啊」、「那個時候就覺得太子很帥」、「但是承乾比較喜歡稱心（何欣 飾，李承乾知己）欸姐」、「可是你老公有稱心」、「他是我第一個認識的太子」、「大太子很帥耶」。此外，由於《逐玉》的劇情中，長公主（喻鍾黎 飾）被女主角稱作「齊本宮」，因此也有網友玩哏，「陶本宮」、「原來是陶本宮出現了」。

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