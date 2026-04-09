吃到飽火鍋「價格回不去」　網憶起1家店不到200元：阿公以前會吃

▲現在還有便宜的吃到飽火鍋嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，他相當懷念大學時期還算平價的美食，像是100多元就能享用吃到飽火鍋，以及夜市只要50元的蒙古烤肉，然而，現在幾乎已看不到這樣的價格，便宜的吃到飽火鍋消失多久了？貼文曝光後，引起討論。

170元火鍋不復見！夜市50元烤肉也沒了

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「便宜吃到飽火鍋消失多久了」為標題發文。原PO回憶起大學時期，當時有170元左右的吃到飽火鍋，且能無限享用包含肉類的食材。還有夜市50元的蒙古烤肉，店家也任顧客隨意將蔬菜疊高。不過原PO無奈表示，這樣的價格，在台灣大概已經消失了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「便宜的夜市蒙古烤肉還真的有夠懷念，超過十年沒吃了」、「很喜歡吃那種的烤肉，跟現在的精緻烤肉不同，別有一番風味」、「20年前在鄉下還吃過199吃到飽火鍋，但那個食材不說也罷」、「起碼十年有吧」、「25年前我高中就沒有這價錢了」。

網友想起「趣味一下」

還有網友想起了吃到飽火鍋店「趣味一下」，「趣味一下大概兩千年初還有」、「趣味一下，大約2004年左右」、「懷念20年前168吃到飽趣味一下」、「我阿公以前會去吃趣味一下」、「10年前還有趣味一下」也有網友表示，「現在有小火鍋飯麵碳水吃到飽」、「200多元火鍋料吃到飽」、「大學附近還是會有吧」。