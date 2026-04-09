25歲決定出國留學「會不會太晚了？」　網1原因搖頭：很加分

▲原PO陷入自我懷疑的情緒中。（示意圖／取自PAKUTASO）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，看到老同學的工作與生活都已步入正軌，自己卻到了25歲才決定準備出國留學，她便不禁擔憂，自己與應屆畢業生相比會失去競爭優勢，甚至害怕這個決定會讓自己的人生進度大幅落後，因此發文尋求建議。貼文曝光後，引起討論。

25歲才決定出國！她擔心落後其他人

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這名女網友在Dcard上，以「25歲才決定要出國留學，會不會跟不上大家？」為標題發文。原PO提到，看見以前的同學們在職場上都已經步上軌道，且過著幸福的日子，似乎只有自己現在才開始上網搜尋留學代辦的資訊，並準備考取申請留學所需的檢定證書。

自我懷疑！不確定留學是否正確

原PO接著表示，有時候半夜會出現負面情緒，擔心自己與在校生或應屆畢業生相比，似乎更加沒有優勢。她坦言，自己不確定在這個年紀選擇出國留學究竟是否正確，很害怕這個決定不僅無法跟上大家的腳步，反而會變得更加落後。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應屆畢業生很多是為了躲就業才出國，你是因為待過職場才想精進自己的話，建議你在申請文書中好好強調這幾年的工作心得。這對申請好學校其實是加分項」、「其實比起應屆畢業生，有過社會歷練後更知道自己要什麼，這時候去留學反而不容易迷惘」、「25歲真的完全不晚！我當年也是 27歲才出去。其實有工作經驗再去讀碩士，你反而更知道自己要什麼」、「現在很多國家的工作都不好找，有先累積一些工作經驗會是優勢喔」、「雖然我是今年應屆要出國，但是有工作經驗真的很加分！可以申請到更好的學校，也有機會獲得更多獎學金」。