打不到蚊子！他公開1招「擊中率100%」　網再曝妙招：天花板也行

▲要怎麼打蚊子才準？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著天氣逐漸回暖，惱人的蚊子也開始出沒。近日有男網友發文表示，網路上流傳一個能百分之百擊中蚊子的妙招，只要將雙手沾濕，就能利用水分的表面張力輕鬆捕獲。他對此躍躍欲試，想要實測看看。貼文曝光後，引起討論。

網傳打蚊子妙招

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這名男網友在Dcard上，以「可以 100% 打死蚊子的妙招？」為標題發文。原PO表示，近期網傳打蚊子的小技巧，只要把手沾濕，擊中率就會變成100%，因為若雙手沾水，蚊子翅膀碰到水後，就可能會被黏住，而無法逃脫。

加碼分享進階招式

原PO接著指出，許多人也分享進階招式，例如雙手搓出泡泡後揮打，能讓蚊子受困其中；或是直接噴灑酒精，不僅攻擊範圍廣，蚊子接觸後也會瞬間掉落。原PO坦言，近期房間蚊子大增，但怎麼打都打不到，讓他超級崩潰，所以決定下次來試試看網傳的辦法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「像打巴掌一樣，直接朝蚊子揮下，然後你就會看到蚊子躺在地板上暈死過去，再踩死就好，好處是手不會太髒，命中率提升」、「推酒精+1，而且酒精噴頭噴灑範圍比較大，適合手殘眼殘打不到蚊子的人，戰績一天在宿舍擊落將近20隻蚊子，缺點就是酒精消耗比較快，但將近百發百中，天花板的也打得到」、「只要停在牆上，拿一個透明的杯子，不管是玻璃杯，還是早餐店奶茶的透明塑膠杯，馬上就可以蓋住它」。