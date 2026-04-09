運動攝影機霸主GoPro爆裁員23%　年營收下滑29億2品牌瓜分市場

記者蘇晟彥／綜合報導

曾經的運動相機開創者GoPro近幾年市場被Insta、DJI挑戰，銷量逐漸下滑，根據外媒報導，近期GoPro進行大規模裁員，預計將裁減145名員工，共佔公司23%人力，將在2026年年底完成，對此，GoPro在2025年營收雪崩式下滑，相較於2024年淨虧損高達9,300萬美金（約台幣 29 億 5,647 萬），曾經的霸主地位已然不再。

▼GoPro爆出大規模裁員，將裁減23%人力。（圖／GoPro官網）



根據外媒報導，曾經運動相機霸主GoPro在日前遞交大規模裁員計畫，預計將在今年裁減約23%的員工，共計約145名。對此，GoPro在遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中顯示，這次預計將進行重組公司的計畫，裁員的目的為「降低營運成本並提升營運槓桿（Operating leverage）」，目前裁員計畫將在第二季開始執行，預計在2026年年底前完成。

對此，近年來GoPro接受多方挑戰，加入的對手DJI（大疆）、Insta（影石）大規模的瓜分掉運動相機市場，已經隱然超越GoPro，再加上近年掀起的手機影像大戰，讓運動攝影機的存在感越來越薄弱，不少用戶僅需要一台手機就可以完成以往的影像紀錄。

目前GoPro 將希望寄託在即將上市、搭載 GP3 處理器 的全新系列攝影機上，但相較於2024年，2025年的營收為6.52億美元，較前一年下降 19%，淨虧損達 9,300 萬美元（約台幣 29 億 5,647 萬），曾經的霸主地位已然不再。