　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

運動攝影機霸主GoPro爆裁員23%　年營收下滑29億2品牌瓜分市場

記者蘇晟彥／綜合報導

曾經的運動相機開創者GoPro近幾年市場被Insta、DJI挑戰，銷量逐漸下滑，根據外媒報導，近期GoPro進行大規模裁員，預計將裁減145名員工，共佔公司23%人力，將在2026年年底完成，對此，GoPro在2025年營收雪崩式下滑，相較於2024年淨虧損高達9,300萬美金（約台幣 29 億 5,647 萬），曾經的霸主地位已然不再。

▼GoPro爆出大規模裁員，將裁減23%人力。（圖／GoPro官網）

▲▼ 。（圖／GoPro）

根據外媒報導，曾經運動相機霸主GoPro在日前遞交大規模裁員計畫，預計將在今年裁減約23%的員工，共計約145名。對此，GoPro在遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中顯示，這次預計將進行重組公司的計畫，裁員的目的為「降低營運成本並提升營運槓桿（Operating leverage）」，目前裁員計畫將在第二季開始執行，預計在2026年年底前完成。

對此，近年來GoPro接受多方挑戰，加入的對手DJI（大疆）、Insta（影石）大規模的瓜分掉運動相機市場，已經隱然超越GoPro，再加上近年掀起的手機影像大戰，讓運動攝影機的存在感越來越薄弱，不少用戶僅需要一台手機就可以完成以往的影像紀錄。

目前GoPro 將希望寄託在即將上市、搭載 GP3 處理器 的全新系列攝影機上，但相較於2024年，2025年的營收為6.52億美元，較前一年下降 19%，淨虧損達 9,300 萬美元（約台幣 29 億 5,647 萬），曾經的霸主地位已然不再。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雙虎競飆！　面板廠爆63萬張大量漲停
快訊／不滿李遠！8名公視審查委員集體向韓國瑜請辭
苗栗議員定存近8億！　申報26筆土地
快訊／女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了
夏克立爆「狂傳對鏡自慰裸照」！2女被迫上床　前經紀人心痛發聲
快訊／宣布退出民眾黨！　現任議員：以無黨籍參選
真的放水雷！　伊朗發布「替代航線地圖」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

運動攝影機霸主GoPro爆裁員23%　年營收下滑29億2品牌瓜分市場

蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫　摺疊機、20週年紀念版接力登場

Google Chrome更新兩大功能！新增垂直分頁、閱讀模式　打造更高效瀏覽體驗

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

運動攝影機霸主GoPro爆裁員23%　年營收下滑29億2品牌瓜分市場

蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫　摺疊機、20週年紀念版接力登場

Google Chrome更新兩大功能！新增垂直分頁、閱讀模式　打造更高效瀏覽體驗

曝陳佩琪嗆北檢害柯文哲陷「2法律窘境」　律師：害慘二審

參加白沙屯媽祖進香「慎防2類傳染病」　疾管署給防疫4提醒

「人屋雙老」等不到都更　老公寓的原地自救路

月壤研究揭太陽系演化史面紗　彗星小行星向類地行星輸送有機物質

大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB　「速球搭指叉」具高層級競爭力

鄭麗文上海感嘆：只要給和平足夠的時間　一切都有可能

IKEA戶外單品99元起　在家旁邊野餐也能像網美

黃國昌發布競選廣告　柯文哲讚：站在當權者對立面讓大家知道何謂理想

國賓影城熄燈再+1！業者曝原因：走過12年時光感謝陪伴

納坦雅胡淪最大輸家！衛報記者揭「戰略目標全落空」還被邊緣化

【國道逆向狂飆】22歲騎士爬貨車！ 爆拉扯司機傻眼

3C家電熱門新聞

蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫

運動攝影機霸主GoPro爆裁員23%

摺疊iPhone與iPhone 18 Pro首度同框

iOS26.4更新果粉回報「耗電增」

三星內建簡訊退場　7月起移至Google訊息

Google Chrome新增垂直分頁、閱讀模式

Line超大災情官方發聲了！

快訊／台灣大急聲明

iPhone17上市半年

蘋果用Finder小人教你用MacBook Neo

三星最強平價機A57、A37登場

三星多面向資安防護網阻擋零死角

三大電信iPhone 17方案一次看

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

更多熱門

相關新聞

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

巴西發生一起離譜事件，一名女子體驗潛水時用GoPro拍攝過程留念，未料意外拍下教練在水下貼著她脫褲自慰，憤而指控教練性騷擾。

全民集氣為中華隊加油　天天預測抽Switch

全民集氣為中華隊加油　天天預測抽Switch

集氣！預測金牌爽抽GoPro

集氣！預測金牌爽抽GoPro

降落傘纏住！　英正妹教官墜地慘死

降落傘纏住！　英正妹教官墜地慘死

關鍵字：

GoPro

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

虛榮心超強的三大星座！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

即／川普宣布「美伊兩國將合作」：伊朗政權已更迭

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

才說停火就開打！伊朗突襲沙國油管

糖化血色素14降到6.7！大叔「改喝1飲料」神逆轉

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

曾國城台北擁4億房產　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面