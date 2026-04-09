藝人吳克群《人民日報》撰文：流量背後是信任、是責任

▲藝人吳克群在《人民日報》上撰文。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

近年在大陸發展的藝人吳克群今（9）日在《人民日報》以《流量背後，是信任，是責任（中國道路中國夢）》為題撰文，他強調，從演出現場走進田間，帶給他許多新的思考和認知，流量源於大眾，受益的也應該是大眾，「最好的創作素材不在錄音棚，而在煙火日常裡。」

▲吳克群走進地方，協助菜農賣菜。（圖／翻攝微博）

吳克群近年不時走入民間，投入基層公益活動，協助農賣菜、義剪，甚至是幫助老兵修復照片等，獲得不少好評。他在文章裡表示，「這幾年，我去了很多從沒去過的地方，幹了很多從沒幹過的事情，交了許多新朋友。我進一步探尋到了人生的意義，讀懂了生活的真諦。」

文章稱，他曾經的生活重心是音樂和影視，然而，在演藝事業受挫、母親離世後，便體會出人的一生，不該只有在聚光燈下的表演，生活的質感，要去生活裡尋找。伴隨著「流量下鄉」，「越是和大家在一起，就越覺得，流量源於大眾，受益的也應該是大眾。多幸運，如今，我能用這份關注，給大家帶來一點幫助，給世界帶來一點改變。我好像從未如此富有！」

當面對外界質疑「為了流量，只是作秀」，吳克群認為，如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，我就會一直做下去，「以前，我寫為你寫詩、為你做不可能的事，只是情歌歌詞。現在，為大家寫詩，把許多人的善意聚到一起，是無數人的接力迸發出愛的能量。」

吳克群強調，最好的創作素材不在錄音棚裡，而在煙火日常裡，「流量的背後，是信任，是責任。未來，我想繼續把它們化作手中的光，給一些人的生活帶去光亮；化作腳下的路，走到更多需要的人身邊。」