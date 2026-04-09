「血淋淋斷手」掉在台中街頭！竟是超逼真玩具　失主下場慘了

▲2025年底有員警巡邏時，在路上發現逼真假手。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者黃資真／台中報導

台中市霧峰警分局員警去年底巡邏時，於大里區德芳路三段的路上發現一隻「血淋淋的斷手」，保持警戒上前一看，竟是極度逼真的玩具假手，警方循線查獲陳姓車主，才知道是家中孩子頑皮，將假手放在車頂，駕車外出時不慎掉落。台中地院日前依違反社會秩序維護法，裁罰2000元。

本案發生在2025年12月14日中午12時51分，霧峰警分局員警執行巡邏勤務時，於路旁慢車道上發現一隻疑似斷掌，上前查看後才發現是玩具矽膠假手，由於樣貌逼真，血管、皮膚皺褶，與斷裂位置都做的相當細緻，警方不敢大意，調閱監視器追查來源。

▲監視器拍下假手從車頂掉落的瞬間，警方循線找到陳姓車主。（圖／民眾提供）



循線追查後發現假手是從一輛廂型車車頂掉落，聯繫38歲陳姓車主後，陳男表示是小孩玩耍，將玩具假手放在車頂，因此在不知情的情況下，開車外出時造成掉落。雖然只是玩具，但警方認為其逼真度已觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第6款「以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，移請台中地院簡易庭裁處。

台中地院認為，該假手作工精細，足以使周遭不知情經過的用路人認為是人體斷肢而受到驚嚇，已足以驚嚇他人而有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法之以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，處罰鍰2000元。可抗告。