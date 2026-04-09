丈夫葬禮上才知被綠了！她怒抓小三拉扯猛打「棺蓋都掀了」

▲正宮與情婦隔著棺木大打出手，一度把棺蓋都掀了。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz）一場告別式竟演變成全武行，死者妻子發現一名女性賓客哭得極其悲慟，忍不住上前關心，這才驚覺對方竟是丈夫的情婦，2人隨即大打出手。

女賓客爆哭 她一問才知被綠

根據當地媒體報導，家屬正為逝世男子舉行守靈儀式，其中一名女性賓客哭得悲痛欲絕，站在棺木旁喃喃低語，「親愛的，我會想念你的」。在遺孀追問下，她才坦承自己是死者多年來的外遇對象。

Por fin encontré el video de la esposa y la amante peleando en el funeral.



Video de TV Azteca Yucatán. pic.twitter.com/D1yrp8igSx — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) April 8, 2026

打到棺蓋被掀翻 親友震驚



2名女子立刻爆發口角，並且迅速升級為肢體衝突。她們不顧旁人勸阻，隔著棺木上互推扭打，甚至幾乎將棺蓋掀翻。在場親友震驚不已，全都嚇得高聲喊叫，並且試圖阻止，現場一片混亂。

混亂之中，其中一人搶走放置棺木旁的百合花，另一人試圖奪回，兩人拉扯不休。最終，一名黑衣旁觀者強行抓住其中一女肩膀，才勉強將兩人分開。

衝突平息後，情婦自行離場，守靈儀式才得以繼續進行。儘管兩名女子僅受輕傷，整起事件無須警方或醫護人員介入，但相關畫面已在社群媒體上瘋傳。