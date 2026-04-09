李洋稱「預算未過」拒收資料　鍾沛君轟：別學壞變成民進黨形狀

▲彰化縣長王惠美遞件爭取運動館，但運動部長李洋稱因預算沒過而拒收。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者郭運興／台北報導

彰化縣第三座縣立運動中心「和美全民運動館」啟用，縣長王惠美與運動部長李洋8日共同出席，過程中，王惠美向李洋遞交爭取其他運動中心經費的計畫書，李洋僅回應「預算沒有通過」，當場拒收。對此，國民黨台北市議員鍾沛君批評，李洋部長別學壞，別變成民進黨的形狀，王縣長的陳情，在情在理，興建運動中心，推廣國民體育，本來就是李洋工作之一，清流如你，難道也要淪為劉世芳、梁文傑、管碧玲之流的「政治廚」嗎？

鍾沛君表示，李洋部長到彰化出席建設落成，與王惠美縣長同台，王縣長準備了爭取運動中心經費的資料，要面交李部長，結果李部長推說「總預算沒有過」，拒收資料。

鍾沛君表示，自己其實很為李部長不值，一是自己高度懷疑，這不是李洋的本意，但是因為民進黨整組戰狼化，從賴總統，到卓院長，還有其他閣員整天想的都是吵架鬥爭，這套「總預算沒過」的說辭，很可能也是閣員被要求的教戰守則。

鍾沛君質疑，其次就誅心了。敢問李部長今年以來有沒有領到薪水？自己知道有，但不是總預算還沒有通過嗎？

鍾沛君強調，總預算卡關，是因為民進黨政府違法拒編軍人加薪預算，不但剋扣了軍人待遇，也踐踏了憲政體制，藍白陣營正在為此抗爭，李部長一朝天子一朝臣，容或不能贊同在野陣營的主張，但王縣長的陳情，在情在理，興建運動中心，推廣國民體育，本來就是李洋的工作之一，清流如你，難道也要荒廢嗎？淪為劉世芳、梁文傑、管碧玲之流的「政治廚」嗎？

▼鍾沛君要李洋別學壞。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）