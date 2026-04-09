名嘴罵徐巧芯「破格」挨告！他辯是正面意思　獲不起訴處分

▲立委徐巧芯不滿被指「破格」提告妨害名譽，挨告的評論員獲不起訴。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者劉昌松／台北報導

評論員許維智在去年大罷免首波投開票日上節目，形容徐巧芯是「破格」，被徐巧芯提告，但許維智辯稱中文「破格」有正面意思，如「破格晉升」、「破格錄取」，他是想用反諷的方式表達不認同徐巧芯的政治風格。台北地檢署認為，許維智整段發言顯然是對攸關公益的政治議題進行綜合評論，9日將他處分不起訴處分。

徐巧芯提告指出，許維智2025年7月26日晚間在三立inews的YouTube平台節目上說，男人若娶到這種女人(指徐巧芯)、這叫「破格」，徐巧芯認為「破格」在說她是不檢點的婦人，不但是不實指摘，還侮辱她的人格，影響到她的婚姻家庭，因此報警局控告許維智涉嫌誹謗、公然侮辱。

許維智解釋，當時是節目主持人播放一段徐巧芯對記者媒體喊話的畫面後問他想法，他才以台語表示徐巧芯雖然成功挺過罷免案，但發言態度過於狂妄，他知道「破格」在台語裡有負面的意思，所以他用華語反諷徐巧芯失格，且「破格」在台語並無「不檢點」的意思，他沒看過徐巧芯這樣的民意代表，比中指、海巡評論她的人。

檢察官查閱教育部台灣台語常用詞點，「破格」是指八敗命、掃把星，形容人在命理上有缺陷，常帶來霉運將事情搞砸，或是常說負面的語言，和華語中的「破格」意思不同。

檢察官另外勘驗徐維智發言影片，許維智先以台語表示徐巧新在大罷免案中獲勝，卻仍想取得話語權，「食無三把蕹菜，就遇上西天(依詞典指諷刺人不肯腳踏實地，妄想一步登天)」，然後再用中文表示，台灣男人娶到這種女人就是「破格」，並說如果用台語來講就很難聽。

北檢處分指出，任何理性的閱聽大眾都可理解，許維智顯然是針對徐巧芯的立委身分及在工作上、罷免案中表現等，攸關公益的政治議題題進行綜合性評論，應受《憲法》言論自由保障，縱然提到男女婚嫁的內容有些微逸脫評論範疇，難認損及徐巧芯名譽或人格，因此認為除了徐巧芯主觀感受外，無其他積極證據證明許維智犯下妨害名譽罪嫌，將許不起訴處分。