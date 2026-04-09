　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名嘴罵徐巧芯「破格」挨告！他辯是正面意思　獲不起訴處分

▲▼國民黨立委徐巧芯16日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立委徐巧芯不滿被指「破格」提告妨害名譽，挨告的評論員獲不起訴。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者劉昌松／台北報導

評論員許維智在去年大罷免首波投開票日上節目，形容徐巧芯是「破格」，被徐巧芯提告，但許維智辯稱中文「破格」有正面意思，如「破格晉升」、「破格錄取」，他是想用反諷的方式表達不認同徐巧芯的政治風格。台北地檢署認為，許維智整段發言顯然是對攸關公益的政治議題進行綜合評論，9日將他處分不起訴處分。

徐巧芯提告指出，許維智2025年7月26日晚間在三立inews的YouTube平台節目上說，男人若娶到這種女人(指徐巧芯)、這叫「破格」，徐巧芯認為「破格」在說她是不檢點的婦人，不但是不實指摘，還侮辱她的人格，影響到她的婚姻家庭，因此報警局控告許維智涉嫌誹謗、公然侮辱。

許維智解釋，當時是節目主持人播放一段徐巧芯對記者媒體喊話的畫面後問他想法，他才以台語表示徐巧芯雖然成功挺過罷免案，但發言態度過於狂妄，他知道「破格」在台語裡有負面的意思，所以他用華語反諷徐巧芯失格，且「破格」在台語並無「不檢點」的意思，他沒看過徐巧芯這樣的民意代表，比中指、海巡評論她的人。

檢察官查閱教育部台灣台語常用詞點，「破格」是指八敗命、掃把星，形容人在命理上有缺陷，常帶來霉運將事情搞砸，或是常說負面的語言，和華語中的「破格」意思不同。

檢察官另外勘驗徐維智發言影片，許維智先以台語表示徐巧新在大罷免案中獲勝，卻仍想取得話語權，「食無三把蕹菜，就遇上西天(依詞典指諷刺人不肯腳踏實地，妄想一步登天)」，然後再用中文表示，台灣男人娶到這種女人就是「破格」，並說如果用台語來講就很難聽。

北檢處分指出，任何理性的閱聽大眾都可理解，許維智顯然是針對徐巧芯的立委身分及在工作上、罷免案中表現等，攸關公益的政治議題題進行綜合性評論，應受《憲法》言論自由保障，縱然提到男女婚嫁的內容有些微逸脫評論範疇，難認損及徐巧芯名譽或人格，因此認為除了徐巧芯主觀感受外，無其他積極證據證明許維智犯下妨害名譽罪嫌，將許不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雙虎競飆！　面板廠爆63萬張大量漲停
快訊／不滿李遠！8名公視審查委員集體向韓國瑜請辭
苗栗議員定存近8億！　申報26筆土地
快訊／女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了
夏克立爆「狂傳對鏡自慰裸照」！2女被迫上床　前經紀人心痛發聲
快訊／宣布退出民眾黨！　現任議員：以無黨籍參選
真的放水雷！　伊朗發布「替代航線地圖」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

私刻6醫師印章！狂詐健保416萬　復健中心負責人判刑1年8月

走私512公斤K他命！大賺3億黑心錢　收2萬幫監控運毒...少年慘了

快訊／早餐店女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了

鮑魚大亨落跑害慘一票人！同鄉助逃判刑6月　妹妹姪女也遭調查

駕駛跨雙黃線逆向搶道撞傷　騎士卻挨罰600元！結局逆轉

變換車道釀禍！基隆小客車擦撞人行道翻覆　駕駛自行脫困擦挫傷

通緝犯、女車手拘留室「互換身分」　繳清1萬罰金險走出地檢署

「台灣先生」台北街頭開車肇事　撞倒女騎士和解獲不起訴

吳子嘉慘了！誣蘇貞昌陳時中採購疫苗詐1億美金　判刑8月定讞

車故障婦下車放三角錐...兒面前慘被撞死　砂石車司機判8月

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

峮峮單身6年現鮮肉護花　小鬼猝逝太痛！談15歲差姊弟戀？　經紀人代答都提這2字

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

萌汪被媽說吃太多肉肉！　躲姐懷裡裝可憐超委屈XD

鄭麗文訪上海美團總部 體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

私刻6醫師印章！狂詐健保416萬　復健中心負責人判刑1年8月

走私512公斤K他命！大賺3億黑心錢　收2萬幫監控運毒...少年慘了

快訊／早餐店女店員太美！眼鏡哥竟「脫褲擼豆漿」　警抓到人了

鮑魚大亨落跑害慘一票人！同鄉助逃判刑6月　妹妹姪女也遭調查

駕駛跨雙黃線逆向搶道撞傷　騎士卻挨罰600元！結局逆轉

變換車道釀禍！基隆小客車擦撞人行道翻覆　駕駛自行脫困擦挫傷

通緝犯、女車手拘留室「互換身分」　繳清1萬罰金險走出地檢署

「台灣先生」台北街頭開車肇事　撞倒女騎士和解獲不起訴

吳子嘉慘了！誣蘇貞昌陳時中採購疫苗詐1億美金　判刑8月定讞

車故障婦下車放三角錐...兒面前慘被撞死　砂石車司機判8月

參加白沙屯媽祖進香「慎防2類傳染病」　疾管署給防疫4提醒

「人屋雙老」等不到都更　老公寓的原地自救路

月壤研究揭太陽系演化史面紗　彗星小行星向類地行星輸送有機物質

大聯盟名記看好徐若熙未來挑戰MLB　「速球搭指叉」具高層級競爭力

鄭麗文上海感嘆：只要給和平足夠的時間　一切都有可能

IKEA戶外單品99元起　在家旁邊野餐也能像網美

黃國昌發布競選廣告　柯文哲讚：站在當權者對立面讓大家知道何謂理想

國賓影城熄燈再+1！業者曝原因：走過12年時光感謝陪伴

納坦雅胡淪最大輸家！衛報記者揭「戰略目標全落空」還被邊緣化

川普失望轟北約「需要時都不在」　呂特拒答川普是否提及退群

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

社會熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

即／早餐店女店員太美！眼鏡哥「脫褲擼豆漿」被抓了

即／北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

警專驚傳打靶意外　學生左手掌「遭子彈貫穿」

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

國道一號岡山路段連2車禍！3傷1OHCA

變態下士偷女鞋當飛機杯！女客聞腥臭嚇壞

男子陳屍蝴蝶谷遺體爛到認不出！檢警逮凶嫌　聲押禁見獲准

「台灣先生」出車禍　撞倒女騎士和解獲不起訴

結婚24年沒見過妻一面　夫反悔求離婚

更多熱門

相關新聞

管碧玲曝共艦位置！徐巧芯轟洩機密　馬文君：沒看到政府任何說法

管碧玲曝共艦位置！徐巧芯轟洩機密　馬文君：沒看到政府任何說法

海委會主委管碧玲6日公開當天的「海面態勢圖」，形容國民黨主席鄭麗文7日率團訪中是「籠中的馴兔」。對此，國民黨立委徐巧芯今（8日）批評管碧玲大嘴巴、公然洩密，成為國防破口，這到底是什麼操作？藍委馬文君也罵，請問管主委，這樣是不是等同將海軍監控能力、部署節奏，及我方所掌握的各項軍情、底牌攤在解放軍面前？但至今仍看不到行政院、國防部有任何處置與說法。

私訊女立委「開房間」　匿名男被起訴

私訊女立委「開房間」　匿名男被起訴

罵賴清德「X你娘」　林國成拒認罪

罵賴清德「X你娘」　林國成拒認罪

陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃開酸

陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃開酸

藍委頻合體張啓楷助選　國民黨：政黨合作沒有違紀

藍委頻合體張啓楷助選　國民黨：政黨合作沒有違紀

關鍵字：

徐巧芯許維智破格台噢妨害名譽公然侮辱誹謗評論罷免

讀者迴響

熱門新聞

新莊老闆娘太辣？　年輕人竟在店內「脫褲擼豆漿」

伊朗嗆退出停火協議！　揚言停止放行荷莫茲海峽

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

吊車大王女兒露臉了！「超甜笑容」電暈全場

虛榮心超強的三大星座！

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

吊車大王長女是留英才女　拍MV獲讚

即／川普宣布「美伊兩國將合作」：伊朗政權已更迭

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

得分王球星驚爆「體味太重」！　他揭無人敢防守

才說停火就開打！伊朗突襲沙國油管

糖化血色素14降到6.7！大叔「改喝1飲料」神逆轉

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

曾國城台北擁4億房產　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」

更多

最夯影音

更多
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」
和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

剛喊停火！沙烏地攔5飛彈　中東多國空襲警報仍狂響

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱 乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面