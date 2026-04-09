才被恐嚇放炸彈！成大又被惡匪嗆開槍　都是為了《國有器官》

記者林東良／台南報導

台南國立成功大學近日接連收到境外恐嚇信，引發校園關注，一名學生於Threads發文指出，校方7日接獲「將在校內放置並引爆爆裂物」的恐嚇郵件，台南市警一分局獲報後進行全面安檢未發現異狀，不料8日下午再度收到第二封恐嚇信，內容更升級為揚言「開槍」，全案已由警方併案偵辦查處。

▲成大接連收到境外恐嚇信，台南市警一分局警方進入校園全面安檢未發現危險物。（記者林東良翻攝，下同）

警方調查指出，7日上午11時50分，成大學務處意見信箱接獲電子郵件，要求校方立即停止5月7日學生社團預定放映的紀錄片《國有器官》，否則將遠端引爆爆裂物。校安中心第一時間通報轄區東寧派出所及教育部校安中心，並由校內計網中心追查來源，確認寄件IP位於境外。

7日下午，警方會同校方人員攜帶檢測設備，針對校內建築公共空間進行約1小時全面搜尋，未發現任何危險物品，初步排除爆裂物威脅。但事件並未就此結束，8日下午4時許，校方再度收到第二封恐嚇信，內容直接升高為若未取消放映將「到現場開槍」。

成大副校長李俊璋表示，第二封恐嚇信同樣來自境外，經查IP來源為香港，內容持續針對該影片播放施壓，要求學生社團於8日下午5時前取消活動。對方疑因認為影片內容涉及對中國不利或侮辱，而持續發出威脅。

李俊璋指出，學生社團經討論後目前尚未取消活動，該片早在2026年3月已放映過一次，原訂5月7日進行第二場放映。校方尊重學生社團決定，但也同步強化安全措施，若活動如期舉行，將針對報名觀影名單逐一核對身分，並與警方合作進行安全維護。

台南市警一分局副分局長李沐宸表示，警方於4月7日中午接獲通報後即立案調查，並於當日下午派員進行全面安全檢查，未發現危險物品。針對8日再度出現的恐嚇信，將與前案併案偵辦，並持續加強校園周邊巡邏。警方強調，未來放映當日將再次進行場地安檢，並規劃便衣警力全程進駐，確保活動安全無虞，同時追查恐嚇信來源，不排除跨境偵辦。



李俊璋也透露，成大過去曾遭遇類似恐嚇事件，此次研判同樣與特定議題引發的不滿有關。校方與警方目前保持密切聯繫，強調在保障言論自由與學生權益的同時，也會以最高規格維護校園安全。