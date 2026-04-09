跑山獸很少搜救了！山友心疼曝「笑容越來越少」：被1情況打擊

▲山友曝跑山獸笑容變少了。（圖／Beast Runners 跑山獸）

記者鄺郁庭／綜合報導

山難搜救者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）近日捲入「賞金獵人」風波。對此，知名山岳攝影師、作家雪羊6日發文力挺跑山獸，直言談錢並不可恥，可恥的是要求人無償做事，事成後卻不准他取得報酬。貼文下則有山友透露，Petr近年很少接案了，似乎被越來越多罹難者影響心理，甚至笑容逐漸變少。

雪羊力挺「在山搜這塊的善舉是不用被懷疑的」

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針對跑山獸協尋罹難者，事後收費被轟等爭議，雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」表示，「這兩天Beast Runners 跑山獸的影片被人拿來影射偽善，但在我看來，他在山搜這塊的善舉是不用被懷疑的。」

雪羊指出，跑山獸聯繫家屬前，因為發現罹難者黃男也是愛山之人，就已先去勘查了數趟，發現真的不好找後，才打算將「工作性質」加入搜索中，提出了酬勞的請求，而且不是以日計費，是找到才有，還是「心意」價，沒想到會引發爭議。

山友曝跑山獸「笑容變少」：希望他退幕後就好

雪羊的文章吸引1.8萬人按讚，留言處就有一名與Petr妻子熟識的山友現身，他說自己跟對方聊過，「她說其實Petr現在很少去搜救了，因為剛開始時，他的搜救能力讓許多人第一時間都想到請Petr幫忙，Petr也是都義不容辭去幫忙。但隨著看到越來越多的罹難者後，也影響到他的心理」，連他也發現，Petr的笑容越來越少了。

山友感嘆，沒有人會一直接受負面能量，還能輕鬆自在，「這次的事，我想應該又會再次打擊到他吧！希望大家能多給他正能量，我是希望他退居幕後就好，讓那些自以為的前輩去發揮吧！」