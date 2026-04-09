考前衝刺騙回家！狼師性侵國中兄弟4年　情勒「想去天堂」判13年

▲嘉義某補習班負責人對國中兄弟檔強制性交、猥褻，遭嘉義地院判刑13年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義市一名曾經營文教補習班的蘇姓男子，竟將在補習班上課的一對國中親兄弟當成性侵害對象，在2016年至2019年間長期猥褻、偷拍性影像，甚至強制性交，兩人遭凌虐多年不敢聲張，直到成年後受到「#MeToo」浪潮影響，才鼓起勇氣揭發。嘉義地院審理後，依強制性交、利用權勢性交及拍攝性影像等6罪判刑，判蘇合併執行13年徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，蘇男曾任嘉義一家補習班負責人，與兄弟檔母親熟識，過去也曾在美語補習班接觸過兩人，2016年間，兄弟倆先後進入該補習班就讀，未料蘇男卻利用彼此關係及師生地位，長期對兩人伸出狼爪。

檢警調查，蘇男先對哥哥下手，猥褻行為多達50次，地點遍及補習班教室、飯店與住處等地，甚至在住處廁所裝設密錄器，要求哥哥進入廁所自慰並偷偷拍下影像、在會考前以「考前衝刺」為由讓哥哥入住住處，趁機以手、口猥褻哥哥。哥哥畢業後，國二的弟弟也進入補習班上課，蘇男又故技重施，幾乎每周都會對弟弟猥褻，甚至透過訊息頻繁詢問弟弟「哥哥在幹嘛」，持續掌握兩人動向。

蘇男平時刻意營造高社經地位形象，又與兄弟家人熟識，讓兄弟兩人長期不敢說出遭遇，深怕沒人相信，也難以動搖對方地位。蘇男還不斷傳訊洗腦，聲稱這些行為是「放鬆、發洩」，甚至以情緒勒索方式控制兩人，傳訊表示「我想去另一個世界休息」、「我準備去天堂了」、「外面飄細雨我要去吹風想事情，想想自己為什麼這愛你，捨不得你離開，你又不是很在乎我，我卻一直無法捨得…飄細雨好呀，流淚沒人知道」等語，讓兄弟倆因同情而持續隱忍。

直到某次弟弟反抗蘇男時，全身留下傷痕，回家後母親察覺異狀不斷追問，他才說出長年遭侵犯的事實，整起事件才曝光。警方搜索蘇男住處後，查扣到存有影像的記憶卡，成為關鍵證據。

不過蘇男到案後僅承認猥褻及拍攝影像，否認發生性交，還辯稱雙方互有愛慕。嘉義地院法官審理後不採信其說詞，認定他利用自身優勢地位，將兄弟倆當成發洩性慾的工具，犯行重大，依對未滿14歲男子猥褻罪、成年人故意對少年利用權勢性交共3罪，拍攝少年性影像罪、對未滿14歲男子強制性交共6罪判刑、合併執行徒刑13年。