中國隊又求樊振東回來！他曾委婉拒絕：承受不了國家隊的壓力

▲樊振東巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國乒乓球協會（以下簡稱乒協）8日公布2026年國際乒聯倫敦世界乒乓球團體錦標賽決賽參賽名單。不過，原本符合資格可直接入選的名將樊振東，在中國隊詢問下，得知他最終選擇放棄參賽，而這也是中國隊再次請求樊振東回國出賽失敗。

據《白鹿視頻》報導，中國乒協依據《2026年國際乒聯倫敦世界乒乓球團體錦標賽決賽選拔辦法》，確定參賽名單。男隊包括王楚欽、林詩棟、周啟豪、向鵬、梁靖崑；女隊則由孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪組成。

▲球王樊振東放棄世界盃倫敦站。（圖／翻攝自央視新聞）

報導指出，樊振東作為第十五屆全中國運動會（全運會）乒乓球男子單打冠軍，原本依規定可直接入選本次團體賽名單。中國乒協也主動徵詢其本人意願，但他最終以個人原因為由，自願放棄參賽資格。

此消息曝光後，引發球迷熱議，不少人對樊振東缺席國際大賽感到意外。外界也關注他未來是否仍會持續代表國家隊出賽。

▲樊振東坦言，無法承受國家隊的壓力。（圖／翻攝自央視新聞）

事實上，樊振東早在2025年7月接受媒體訪問時，就曾談及相關議題。他當時表示，是否繼續代表國家隊參賽，仍需與教練及相關單位討論決定，並坦言現階段自身難以承受國家隊各方面壓力。

中國乒協主席王勵勤在2026年兩會期間就公開表示，希望樊振東能重新代表中國隊出戰，但相關說法未提出具體時間表與保障措施，也引發外界對運動員權益與制度安排的討論。





▲王勵勤盼樊振東回來中國隊。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，自2024年巴黎奧運結束後，樊振東便未再參與國家隊集訓及主要國際賽事，而是以省市隊身份備戰全運會，同時透過參加德國桌球聯賽維持競技狀態，在德甲聯賽的勝率達92%。

2025年底，樊振東因無法承擔世界乒乓球職業大聯盟（WTT）對缺席選手所設定的罰款與積分處罰，主動申請退出世界排名，導致其國際排名被清零。依照國際乒聯規定，協會可為運動員申請最長12個月的排名積分保護機制，但中國乒協當時並未啟動相關程序，使其國際參賽資格暫時中斷。





▲▼樊振東退出世界排名。（圖／翻攝自微博）