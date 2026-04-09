車故障婦下車放三角錐...兒面前慘被撞死　砂石車司機判8月

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名65歲洪姓婦人開車，載著30多歲鄭姓兒子行經台88線18.5公里處時，車子卻突然故障，正當洪女下車想放置三角錐，慘遭後方一輛砂石車追撞，當場全身多處骨折慘死。全案經屏東地院審理，法官認定砂石車李姓司機犯過失致人於死罪，判處8月徒刑。

據了解，洪女與鄭姓兒子於2024年12月11日1到高雄辦完事情後，開車返回位於屏東縣萬巒鄉的住處，行經屏東縣竹田鄉台88線快速公路18.3公里處時，因車子突然故障，洪女將車停在內側車道，下車到小客車後方，想設置交通錐示警後方來車。

沒想到，後方同車道的李姓男子開著砂石車，見狀閃避不及，先撞上前方一輛租賃小貨車後，又追撞在站在故障車後的洪女，現場共2輛砂石車、1輛貨車、1輛小客車4車撞成一團。而洪女因全身多處骨折等傷害，導致低血容性休克而當場死亡。另鄭姓兒子閃過死劫，卻目睹發生母親挨撞瞬間，情緒非常崩潰。

▲洪女下車放三角錐時，慘遭後車追撞，當場死亡。（圖／民眾提供）

案發後經道路交通事故經鑑定，判定李男駕駛砂石車，沒有注意車前狀況，且沒有和前車保持安全距離，為肇事主因，小客車因故障而停止在內側車道，為肇事次因。

屏東地院審理，法官認為李男因行車過失，導致洪女重傷死亡，造成親友心中永遠男以彌補的傷害，行為實在不應該，審酌李男始終坦承犯行，且有和解意願，但因沒有與被害人的家屬達成共識，所以無法成立調解等情，依他犯過失致人於死罪，處8月徒刑。可上訴。