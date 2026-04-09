35歲陸工程師轉行擺攤「賣肉蛋堡月入23萬」　他親吐契機：想自由

▲劉先生的攤位。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京一名35歲軟體工程師劉先生辭去高薪工作，轉行擺攤賣肉蛋堡，並自稱月入可達5萬元（人民幣，下同，約新台幣23萬元），引發網路熱議。劉先生表示，因厭倦高壓職場生活，決定轉換跑道創業，目前生意穩定，甚至已開始籌備展店。

據《青島新聞網》報導，當事人劉先生原從事軟體開發工作，2026年選擇辭職後，在北京地鐵口等人流密集處擺攤販售自製肉蛋堡，單價5元。他表示，目前日均銷量超過1000個，月利潤約5萬元，並已招聘4名員工，準備擴大經營規模。

▲▼劉先生自製的肉蛋堡。（圖／翻攝自微博）

劉先生指出，創業契機來自於自身喜好，加上發現周邊缺乏相關攤販，因此自行研發配方。他的攤位多在下午5點開始營業，主要依靠口碑累積客源，逐漸建立穩定回頭客。

他表示，在產品定位上，主打「高品質食材」與「透明製作」，強調選用較高規格原料，如胖東來食用油與山姆雞蛋，並採明檔操作，全程不添加任何人工添加物，藉此提升消費者信任度。

▲劉先生坦言起初是因為愛吃肉蛋堡。（圖／翻攝自微博）

相關照片影片也引發不少網友討論，有人認為「擺攤比上班更賺」，也有人質疑實際利潤與穩定性，認為創業仍存在不確定風險。不過劉先生表示，目前目標是持續優化產品與營運模式，逐步拓展更多據點。