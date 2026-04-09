台中教育局還在睡！淫魔教練案已28件提國賠...竟連日期也寫錯

▲台中少棒教練性侵53童「連手足也受害」，20多位家長心碎提出國賠。（AI生成圖／記者游瓊華製作）



記者游瓊華／台中報導

台中某國小少棒教練松志彬遭爆出性侵、猥褻小球員，甚至連小球員的4歲手足也沒放過，遭檢方起訴，目前三波起訴查出約有53名孩童受害。小球員家長憤怒心痛之餘提出國賠。根據台中市教育局統計，學校已收受國家賠償請求書28件。

教育局在7日於市議會教育文化委員會上遭議員狂轟，昨(8)日緊急提出專案報告給所有議員，但報告內容卻出現未來日期。報告中提到，截至「4月13日」為止，學校累計收受國家賠償請求書共28件，這28件國賠協議都已經召開完畢國家賠償協議會議，其中有14件與家長協議完成賠償金額，另外還有13件金額還未確定；且有一件協議因家長未出席會議，因此國賠協議會議未成功召開。

▲教育局在淫魔棒球教練專案報告當中不僅出現未來日期，連國賠內容也錯誤百出。（圖／記者游瓊華攝）



有猥褻前科的松志彬，在108年經由其教練推薦下，進入學校擔任助理教練，雖然是掛無給職，但其實皆由家長支付教練學費、甚至幫忙租屋。學校在109年開始以鐘點費方式與松志彬簽約，離譜的是，當時松志彬提供的台中縣教育會教練證已經過期，學校也無查證，也沒有遵照法規，定期登入法務部「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」中查詢，竟然淫魔教練在校內任職長達5年，使得無辜孩童受害。

事件爆發之後，當時校長早轉至他校擔任校長，教育局先拔官，讓其回歸成一般教師，並記兩支大過處分；現任校長也因督察不周，被記申誡一次處分。