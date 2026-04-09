停火只是暫時！　美軍準備好恢復對伊朗作戰

▲美國參謀首長聯席會議主席凱恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）8日表示，美國歡迎當前的停火狀態，希望伊朗選擇持久和平，若伊朗拒絕達成協議，「停火只是暫時」，美軍部隊已隨時準備好恢復戰鬥。

美轟炸1.3萬個目標 伊朗90%正規艦隊沉海底

根據戰爭部發布的新聞稿，凱恩詳述美軍史詩之怒行動的驚人戰果，在38天的作戰中，美軍聯合部隊轟炸超過1.3萬個目標，其中包括4000個動態目標。

凱恩指出，美國中央司令部部隊摧毀伊朗約80%的防空系統，打擊超過1500個防空目標，摧毀450多處彈道飛彈設施及800處單向攻擊無人機儲放點，擊沉約90%正規艦隊，有150艘船艦沉入海底，革命衛隊海軍半數小型攻擊艇也未能倖免，摧毀超過95%水雷，重創伊朗國防工業基礎，使其在未來幾年內無法重建這些能力。

凱恩也說，伊朗約90%的武器工廠遭擊中，特別是生產Shahed單向攻擊無人機的工廠及其導引系統基地。伊朗近80%的核工業體系也遭到打擊，將嚴重遲滯其研發核武的進度。

美軍：準備好恢復作戰行動

凱恩透露，美國聯合部隊共執行超過1萬次任務，其中有18架次是直接從美國本土往返，「每一趟任務航程都超過30小時，我們做了18次，世界上沒有其他軍隊能夠辦到」。

凱恩也表示，希望伊朗選擇持久和平，「停火只是暫時，如果接到命令或召喚，聯合部隊隨時準備好恢復作戰行動，其速度與精準度將與我們過去38天所展示的一樣」。

目前美軍在中東地區仍部署超過5萬名兵力，且人數仍持續增加，自從戰火爆發以來已有13名美軍官兵陣亡，另有372人受傷。白宮表示，預計美國與伊朗11日在巴基斯坦首都舉行首輪會談。