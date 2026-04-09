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70歲嬤接「戶政來電」疑涉詐騙　急奔派出所求證內埔警即時解惑

▲曾姓婦人求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲曾姓婦人求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉70歲曾姓婦人婦人接獲自稱戶政事務所來電，內容涉及代辦證件與疑似刑案，讓她心生不安，隨即前往派出所求證。警方確認為詐騙手法，除當場肯定婦人警覺性高，也再次提醒民眾，公務機關不會以私人電話聯繫，遇可疑來電務必冷靜查證，以免落入詐騙陷阱。

內埔分局內埔派出所警員林彥丞，日前上午9時許備勤時，一名70多歲曾姓婦人神情略顯緊張走進派出所求助，表示接到一通疑似詐騙電話，希望警方協助查證。

警方了解後得知，曾婦稍早接獲一通以0917開頭的手機號碼來電，對方自稱為台北戶政事務所人員，詢問她是否曾替他人代辦證件。曾婦當下立即否認，並察覺來電內容有異，隨即掛斷電話，趕往派出所詢問。

員警查證後確認該通電話為典型詐騙手法，並當場肯定曾婦警覺性高、處置得宜，成功避免受騙。警方也進一步說明，詐騙集團常假冒戶政、警察或檢調機關人員，謊稱涉及洗錢或刑事案件，以恐嚇方式要求民眾提供個資或匯款，一旦信以為真，往往損失慘重。

警方同時向曾婦解說目前常見詐騙類型與應對方式，提醒她未來遇到類似情形務必保持冷靜，多方查證。曾婦對警方耐心協助深表感謝，也表示今後會更加小心防範。

內埔警分局長江世宏表示，防詐騙最重要的是提高警覺性與立即查證，千萬不要緊張而落入詐騙陷阱，如遇任何疑問，請立刻撥打110、165反詐專線，或直接到鄰近派出所找警察求證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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