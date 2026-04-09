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杭州西湖將連續一週撒7噸「漂白粉」　欲淨化荷花生長區水質

▲杭州西湖。（圖／CFP）

▲杭州西湖荷花盛開。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

杭州西湖自昨（8）日晚間起，將展開為期一週的荷區清塘作業，工作人員將於24個荷花區投放約7噸經稀釋過的漂白粉，覆蓋約150畝水域，藉此進行消毒、抑制藻類並防止魚類啃食荷芽，確保7月荷花能順利盛開。

《金羊網》報導，4月8日晚間起，杭州西湖啟動為期一周的荷區清塘作業，將向24個荷花區精準投放7噸稀釋漂白粉（食品級次氯酸鈣），覆蓋150畝水域，以消毒殺菌、抑制青苔藻類，並防止草食性魚類啃食新生荷芽。

▲杭州西湖。（圖／CFP）

▲遊客在西湖駕船賞景。（圖／CFP）

據悉，4月已進入荷花生長關鍵期，地下藕莖開始發芽，但草食性魚類可能啃食嫩芽，影響生長，因此，西湖相關工作人員需透過清塘作業加以防範，以免進入7月盛開時節，荷塘區光禿禿的一片。

工作人員指出，清塘時會先透過攔網減少魚類進入荷區，再對殘留魚群使用漂白粉進行驅趕，且依荷區面積調整濃度，自邊緣投放，讓魚類有空間游離區域，以降低影響。

此外，荷區內水生植物如水棉在此時也進入生長旺期，漂白粉也可抑制其過度繁殖，避免與荷花爭奪養分與空間，有助改善整體水質環境。

景區表示，為避免影響遊客活動與安全，投放漂白粉的作業將於夜間進行，期間或出現短暫水體泛白情況，但隔日即可恢復，不影響整體景觀，「本次為局部定向作業，並非全湖施放，且會事先引導水生生物離開作業區域；在規範使用下，藥劑將於短時間內分解，不會對水質、生態及遊客活動造成長期影響。」

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