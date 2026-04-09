帶父母遊日！他曝「長輩失控行為」崩潰　內行曝解法：他們愛面子

▲原PO帶父母到日本旅遊，因父母種種的脫序行為，令他身心俱疲。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

近日一名男子發文分享旅遊經驗，表示帶父母前往日本自由行，原本希望讓長輩放鬆身心，未料過程中卻因多次不當行為感到困擾，引發網友熱烈討論。

該名男網友在Dcard以「帶父母遊日本感覺好累也好丟臉」為題發文，透露由於自己具備日文能力，特地安排此次旅程，並投入大量時間規劃行程。然而實際出遊後，父母的舉動卻讓他感到壓力與尷尬。

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原PO表示，媽媽常為拍照影響他人動線，甚至進入禁止進入區域取景。有一次在神社參拜時，現場已明確標示禁止拍攝，但母親仍對正在書寫御朱印的巫女拍照。事後他要求刪除相關影像，母親卻回應「反正都要回台灣了有什麼關係」，讓他相當無奈。

至於父親的行為同樣令他困擾。原PO指出，父親頻繁想抽菸，即使身處無設置吸菸區的地點，仍會趁不注意時躲起來吸菸，增加旅途中不確定性。讓他不禁感嘆，「雖然希望父母這趟難得的日本旅行能夠好好享受，但是種種行為卻讓人好心累也好丟臉，面對這樣的狀況真的不知道該如何是好。」

貼文曝光後，引來不少網友留言提供建議，「父母長輩（50~60以上）一律去給我跟團，經驗談」、「一是讓父母跟團，二是你要當他們是幼稚園小孩，所有規矩三分鐘要複述五次，不斷複述，不管他們抱怨什麼就是複述規矩」、「我有帶父母自由行過，心得是長輩就是去跟團」、「如果是這樣無法控制的，就讓他們跟團才是最好的，因為這種人都很愛面子的」、「長輩請幫他們報名跟團，自己孩子怎麼勸都不聽，跟團繳了錢就會乖乖給人家帶了，最好找中年老鳥導遊」。

對於網友的建議，原PO也在底下留言回覆，「其實我原本也想過帶他們跟團玩就好，但他們就是嫌之前跟團的行程不好玩、不自由而且又貴，所以才會想說讓我來排自由行。我也想說之前跟朋友玩也排過幾次了，應該沒什麼問題。結果看來我還是太高估自己的能力了，幾天下來真的累到快崩潰，感覺就像大家說的，讓長輩們跟團才是最好的選擇。」

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