提訴願被駁回！中客拍片稱中國台灣遭禁入境　劉世芳：請按照台灣法律

記者詹詠淇／台北報導

有梁姓中國人去年來台觀光時發布「中國台灣」、舉五星紅旗的影片被檢舉，移民署審查後認定，惡意貶損中華民國尊嚴，因此拒絕其入境2年，但梁男不服，質疑限制言論自由，並提出訴願，今年3月遭行政院駁回。對此，內政部長劉世芳今（9日）表示，任何人到台灣，請按照台灣法律規定從事任何合法合規的活動。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

立法院內政委員會今（9日）邀請內政部長、國土管理署長、交通部次長就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告並備質詢。

梁姓中國人去年申請赴台觀光，但被民眾檢舉其小紅書帳號「中山央美梁博士」在發布來台旅遊影片中稱「中國台灣」還加五星紅旗。移民署審查後認定，惡意貶損中華民國尊嚴，因此拒絕其入境2年，但梁男不服，質疑限制言論自由並提訴願，但今年3月遭行政院駁回。

對此，內政部長劉世芳表示，任何外國人，只要申請到台灣來，按照我們的《入出國及移民法》規定，或《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》的規定原則，「你踏上台灣的土地，當然就要按照台灣我們的法律跟規則」。

劉世芳說，不管你是提行政訴訟也好，或是受到移民署禁止再入境，「我們都按照規定來辦理」，也呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣的法律規定，來從事任何合法合規的活動。