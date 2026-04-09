快訊／貪僧現形！北投名寺住持把廟當提款機　7年狠A信徒7044萬

▲北市北投慈航禪寺釋常禪住持挪7044萬香油錢私用遭起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！當了近半世紀僧人、長年在北投弘法的慈航禪寺住持釋常禪法師，涉將禪寺名下公益款，透過轉入個人帳戶、再借貸或投資等方式侵占入己，合計高達 7044萬6105元，士林地檢署今（9）日依公益侵占罪嫌提起公訴；另名負責帳務的賴姓女子獲緩起訴，其餘黃女、曾男、郭男、王男、鄭女等5人則因罪嫌不足獲不起訴處分。

檢調查出，釋常禪自1995年間起擔任慈航禪寺住持兼管理人，長期處理寺務與財務，賴姓女子則擔任寺方會計，負責記帳、財務及出納。依寺廟監督條例及寺廟組織章程規定，寺廟收支除須提報信徒大會審議外，信眾捐款、法會、塔位、點燈及油香錢等收入，不得挪作私人用途，而應用於弘揚教義及公益事業。

不過，釋常禪自2018年1月至2025年3月間，陸續將慈航禪寺第一商業銀行北投分行帳戶內款項，轉入其名下兩個陽信銀行帳戶，再以借款、投資或收取工程退款等方式流向他人或公司。

主要金流包括，借款1500萬元給郭男投資；借款2000萬元給王男投資公司；借款1400萬0105元給屏東林姓地主；慈航禪寺修繕工程退款560萬元匯入釋常禪個人帳戶；另寺廟帳戶流向黃女借款1413萬元、流向曾男借款726萬元等，檢方統計合計7044萬6105元。

檢方指出，釋常禪雖長年主掌寺務，但寺廟財產屬宗教法人及公益用途財物，不得視為個人金庫使用。從帳冊、交易明細、支票與證人供述等資料顯示，寺方款項先匯入釋常禪個人帳戶，再轉給第三人投資、借貸或支應私人交易，已非單純寺務調度，涉犯刑法公益侵占罪嫌。

偵查時，釋常禪否認侵占，辯稱相關款項雖轉入其個人帳戶，但係為寺務資金調度或投資借貸運用，並非據為己有，部分資金仍有返還可能；另針對工程退款等金流，也稱僅為處理寺務流程所需，並無占為私人所有之意。檢方則認為，相關資金未回流寺廟，且多筆款項匯入個人帳戶後再轉出第三人，亦未經信徒大會決議，已逾越寺務管理範圍，因此未採信其說詞。

至於寺方賴姓會計，檢方認定她明知部分匯入釋常禪帳戶的款項已遭挪作私人用途，卻仍在慈航禪寺半年製作的收支報告中，將相關款項虛偽登載為「定期存款」，並提供北市政府民政局備查，影響寺廟財務管理正確性，涉犯幫助公益侵占及使公務員登載不實罪嫌。考量她坦承犯行、無前科，且長期擔任寺方會計，犯後態度尚可，檢方予以緩起訴1年，須於6個月內提供100小時義務勞務並完成4小時法治教育課程。

至於同案被列為被告的黃女、曾男、郭男、王男及鄭女，檢方認為現有證據不足以證明他們明知款項來源為寺廟公益款，或與釋常禪、賴女有共同侵占犯意聯絡。部分款項雖流向上述人等，但僅憑對話紀錄、證人說法或借據，仍不足以排除其主觀上不知情的可能，因此就5人部分均處分不起訴。

釋常禪法師出生於1952年，1976年披剃出家，現為北投慈航禪寺第三任住持、財團法人慈航文教基金會董事長，長年在北投地區弘法，擅長梵唄、書畫，並以淺顯方式講解佛法，投入公益與弱勢關懷，在地方宗教界具有一定知名度。

過去也有媒體報導指出，釋常禪長期推動佛教文化與教育活動，並關懷清寒及弱勢族群，常以佛典典故開示信眾，講經風格平易近人，在北投地區擁有不少信徒支持。其法緣被形容為「致力弘法、慈悲濟世」，並積極參與地方公益活動。

然而，此次因寺廟香油錢與公益款金流爭議遭檢方起訴，與過去公益形象形成強烈對比，也使宗教團體財務透明與監督機制，恐再度引發外界關注與討論。