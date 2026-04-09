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停火玩假的？以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩釀250死　10分鐘連轟100處

▲▼以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

▲以色列轟炸黎巴嫩，辯稱其不屬於停火協議的一環。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

儘管美伊達成「兩周停火」協議，但以色列8日仍對黎巴嫩發動了自開戰以來最猛烈的空襲，短短10分鐘內摧毀超過100處軍事目標，造成至少254人死亡。認定停火協議涵蓋黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）在遭遇「毀滅性大屠殺」後怒火中燒，隨即重啟火箭炮報復，並強調將持續採取反擊直到以色列與美國停止對「我國與人民的侵略」。

10分鐘百處炸點！貝魯特淪人間煉獄

以色列國防軍（IDF）8日下午對黎巴嫩全境展開「史上最大規模協同空襲」。在短短10分鐘內，從首都貝魯特、貝卡谷地到南部領土，超過100個真主黨指揮中心與軍事設施遭到精準打擊。

貝魯特市中心濃煙滾滾，半截建築被削斷，甚至有老婦人必須靠吊車從高層疏散。根據黎巴嫩民防部門統計，8日的單日死亡人數高達254人，另有超過1100人受傷，多家醫院鮮血染紅，甚至發出急需全血型捐血的求救。衛生部公佈的全國死亡人數為182人，但同時也表示並非最終數字。

理解誤差？伊朗認停火含黎巴嫩　美以同聲否認

根據《路透社》報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）均認為，美伊達成的兩周停火協議理應包含黎巴嫩戰線。然而以色列總理納坦雅胡8日晚間發表電視演說卻明確表示，「黎巴嫩不在停火範圍內。」

美國副總統范斯（JD Vance）也在匈牙利向記者坦言，「我認為這是一個正當的誤會，伊朗人以為包含黎巴嫩，但事實上就是沒有。」

此前，身為美伊停火談判關鍵斡旋者的巴基斯坦總理夏立夫曾表示，停火協議將包括黎巴嫩。

真主黨重啟火網　伊朗革命衛隊：會讓美以「後悔」

原本已在8日上午停止攻擊的真主黨，在遭遇空襲後憤而發表聲明，控訴以色列「背信且野蠻」，並隨即向以色列北部的馬納拉（Manara）發射火箭炮。伊朗革命衛隊也發出嚴厲警告，若不停止對黎巴嫩的侵略，將送上讓美以雙方「感到悔恨的回應」。

真主黨9日發表聲明指出，「我們向馬納拉發射火箭炮，因為以色列違反停火協議。我們將持續採取這種應對措施，直到以色列和美國停止對我們國家和人民的侵略為止。」

斷橋、斷糧、斷生路　以軍試圖建立「隔離緩衝區」

除了空中轟炸，以軍更炸毀了連結黎巴嫩南部與其餘國土的最後一座跨河大橋。以軍發言人直言，利塔尼河（Litani River）以南區域已正式與黎巴嫩「斷開連結」，以方意圖將該區占領為「緩衝區」。這讓當地原本就面臨醫藥與食物短缺的平民陷入絕境，目前黎巴嫩境內已有超過120萬人流離失所。

事實上，早在8日以色列對黎巴嫩的攻擊發生之前，以軍先前在黎巴嫩境內的空襲與地面行動已造成1500人死亡，其中包含130多名兒童。

聯合國人權事務高級專員沃克·圖爾克（Volker Türk）對此表示震驚，痛批在美伊達成停火後幾小時內就發生如此「大規模的屠殺」，令人髮指。真主黨議員也警告，如果以色列繼續發動攻擊，整個停火協議都會受到影響。

 
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