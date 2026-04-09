細數川普「13項致命錯誤」　《衛報》揭美國開戰伊朗慘痛代價

▲美國總統川普自稱已在美伊戰爭中取得「完全勝利」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗自2月28日爆發軍事衝突，歷經約40天交戰，雙方於台灣時間8日清晨達成14天停火共識，預計10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首輪談判，美方由副總統范斯領軍，伊朗則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）帶隊出席。

英國《衛報》外交新聞主編溫圖爾（Patrick Wintour）指出，儘管川普高調宣稱取得「完全勝利」，多名分析人士認為，美國目前所面臨的困境，實際上比開戰之前還要嚴峻。

代價沉重的「勝利」

川普宣布停火時，語氣不失強硬，強調美軍行動取得「完整成果」。不過，曾在歐巴馬政府及川普第一任期擔任打擊「伊斯蘭國」全球聯盟特使的麥格克（Brett McGurk）在社群平台上直言表示，此次停火協議並不代表局勢回歸「戰前狀態」，美國如今的處境反而比川普選擇出兵之前更加棘手。

溫圖爾整理川普犯下的13項錯誤

溫圖爾在報導中逐一梳理這場衝突帶來的後果，並歸納出川普在40天戰事中犯下的一系列失誤。

1、川普在以色列的施壓下發動了一場被認為並非必要的戰爭

2、不顧專家呼籲謹慎行事的建議

3、採取的戰略建立在對伊朗局勢的錯誤判斷之上

4、引爆一起毀滅級的區域衝突

5、這場衝突造成數千名平民罹難

6、打亂世界經濟

7、短期內強化了伊朗與俄羅斯政權的強硬傾向

8、讓美國在國際社會的公信力進一步受損

9、引發外界對川普執政能力的廣泛質疑

10、黎巴嫩與伊朗多處地區遭到嚴重破壞，並波及醫院、學校等大批民用設施

11、伊朗的高濃縮鈾庫存與長期核計畫問題依然懸而未決

12、伊朗國內支持發展核武的聲浪反而在這場衝突後有所升溫

13、讓伊朗與阿曼也首度公開表達了管控荷莫茲海峽並徵收通行費的意圖

14天停火能否撐住仍是未知數

溫圖爾對後續局勢提出警告，認為即便停火協議尚在生效期間，戰爭威脅也可能隨時重燃。他援引中東數十年來衝突不斷的歷史指出，武力手段往往無法從根本上解決問題，所換來的代價卻往往超乎預期。

《路透社》引述消息人士透露，美伊兩國代表團預計9日分別抵達巴基斯坦，外界正密切關注雙方能否在談判桌上取得任何實質性的共識。