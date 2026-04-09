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又是喪屍闖禍！深夜橫掃3車「撞傷1女」落跑　警火速拘捕到案

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區8日晚間發生一起肇事逃逸案！一名56歲吳姓男子駕駛白色小客車，行經經武路時撞擊路旁車輛後加速逃逸，造成2機車、1自小客車受損，更釀一名女子受傷送醫。警方獲報後展開追查，最後在大寮逮獲吳男，雖其酒測值為0，但唾液快篩竟呈現安非他命及「喪屍煙彈」成分依托咪酯陽性反應，全案依法函送偵辦。

▲▼高雄男深夜橫掃3車「撞傷1女」肇逃　落網驗出喪屍煙彈+安毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男深夜橫掃3車「撞傷1女」肇逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局文山派出所8日22時57分許接獲通報，指鳳山區經武路343號前發生交通事故，且肇事車輛已逃離現場。警方趕抵現場發現，共有兩部機車及一輛自小客車遭撞擊受損。

▲▼高雄男深夜橫掃3車「撞傷1女」肇逃　落網驗出喪屍煙彈+安毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男深夜橫掃3車「撞傷1女」肇逃，落網驗出喪屍煙彈+安毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男深夜橫掃3車「撞傷1女」肇逃　落網驗出喪屍煙彈+安毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故更導致其中一名30歲曾姓女子腿部及腳部受到擦挫傷，所幸意識清醒，隨後自行前往醫院就醫，無生命危險。

警方隨即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器及相關車輛行車紀錄器，鎖定該肇事白色自小客車。經沿線追蹤，警方迅速在大寮區內坑路附近尋獲該部肇事車輛，並將56歲駕駛吳男帶回派出所釐清案情。

經初步檢測，吳男的酒測值為0，但警方進一步實施毒品唾液快篩，結果竟呈現安非他命及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應。警方當場先行掣單告發並查扣車輛，目前尿液檢驗結果尚在等待中，若尿液複驗仍呈毒品陽性反應，將依毒駕罪嫌函送。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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