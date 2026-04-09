納坦雅胡淪最大輸家！衛報記者揭「戰略目標全落空」還被邊緣化

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》國際線資深記者鮑蒙特（Peter Beaumont）分析，在一場沒有贏家的戰爭中，以色列總理納坦雅胡似乎成了最大輸家，不僅戰略目標全部失敗，也損害了國家實力與國際聲譽。

目標落空還被邊緣化 國內輿論痛批

鮑蒙特指出，隨著美伊達成脆弱停火，以色列的這場衝突最終被證明是一場空，甚至被反對派形容為「一場政治災難」。該國對伊朗政權更迭與改革的預測，早被美國情報界認為「非常荒謬」，對於戰爭只會維持幾天至幾周的評估，更是嚴重失準。

以媒Channel 12報導，2天前納坦雅胡還在敦促川普不要同意停火。但美國總統在短短一天內態度丕變，先是對德黑蘭發布嚴厲警告，隨後又宣布停火。部分說法指出，川普商議過程中將以色列「邊緣化」。

以色列左翼民主黨黨魁戈蘭（Yair Golan）痛批，這次停火是以色列有史以來最嚴重的戰略挫敗，甚至在未來數年嚴重威脅國安。

▼報導質疑，在美伊停火的決策過程中，以色列被邊緣化。（圖／達志影像／美聯社）

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）抨擊，「以色列歷史上從未有過如此嚴重的政治災難，在攸關我們國安核心的決策桌上，以色列甚至沾不上邊。」儘管軍民都表現出非凡的堅韌精神，納坦雅胡卻因傲慢、疏忽與缺乏戰略計畫，「在政治和戰略上失敗，沒有達成任何一個他自己設定的目標」，國家更須耗費數年修復相關損失。

政治豪賭輸了 失敗根源曝光

鮑蒙特認為，納坦雅胡把一切都賭在這場戰爭上，但不僅沒有推翻伊朗神權政府、奪取高濃縮鈾庫存，更未能削弱其國力，導致以色列國際聲譽在加薩戰爭之後再度受損。

雖然伊朗遭受重創，但政權結構仍相對完整，並且擁有大量軍事資源，很可能迅速重新武裝，並尋求機會報復。有鑑於此，納坦雅胡堅持繼續攻擊黎巴嫩南部的做法似乎顯得狂妄自大。

▼以色列國旗。（圖／路透）

此外，美伊目前的談判框架，更近似於歐巴馬時代的國際核協議框架，而這正是納坦雅胡過去努力破壞、川普親手廢除的那份協議。除了國際地位與外交處境，他的國內支持度也面臨嚴峻考驗。

以媒《國土報》軍事記者哈雷爾（Amos Harel）表示，納坦雅胡的戰爭計畫「憑藉毫無根據的一廂情願進行豪賭，計畫粗淺，蔑視專家意見或咄咄逼人地施壓，迫使他們改變觀點以符合政治領導層意見」，早已埋下失敗根源。

他指出，納坦雅胡在加薩、黎巴嫩、伊朗政策上至少4度出現類似傾向，「他吹噓的全面勝利與消除生存威脅，全都被證明是空話。」