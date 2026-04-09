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美伊停火賺翻？　50神秘帳號「精準下注」合計狂撈千萬

▲▼加密貨幣博弈平台Polymarket。（圖／達志影像／美聯社）

▲Polymarket已非首次爆出內線交易爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加密貨幣預測市場平台Polymarket再爆內線交易疑雲，美伊停火宣布前，至少50個新帳號搶先下注，合計獲利高達數十萬美元，換算成新台幣金額恐達數百萬至上千萬。

時間點太巧合　新帳號爽獲利

針對Polymarket公開區塊鏈資料的分析顯示，美國總統川普於美東時間4月7日下午6時30分宣布停火前，該平台至少50個帳號或電子錢包大舉押注，而且均為首次投注。

其中一個電子錢包當天上午10時才建立，投入約7.2萬美元（約新台幣230萬元），最終獲利高達20萬美元（約新台幣636萬元）。另一個前一天才註冊的帳號也進帳12.55萬美元（約新台幣400萬元）。還有一個在川普發文前12分鐘才創建的電子錢包，大舉押注後估計獲利4.85萬美元（約新台幣154萬元）。

事前無和平跡象　但也有1可能性

值得注意的是，停火消息宣布前，外界幾乎看不到任何和平跡象。川普當天稍早才發出強硬警告，若伊朗未在他設定的晚間8時期限前開放荷莫茲海峽，「一整個文明將在今晚滅亡」，但數小時後劇情急轉直下。

▼報導指出，不能排除交易者算準川普臨陣退縮的行為模式。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

不過《衛報》指出，這批交易者也可能是押注美國總統「TACO」的行為模式，也就是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。

早有內線爭議　2黨議員推立法

事實上，這並非Polymarket首次出現類似爭議。今年1月委內瑞拉總統馬杜洛被捕前數小時，也曾有新帳號大量押注並獲利數十萬美元。中東衝突爆發前，一個2月底才註冊的新帳號成功預測美國空襲伊朗時間點，從2筆小額投注中獲利8.5萬美元（約新台幣272萬元）。

Polymarket尚未回應媒體置評要求，但已將美伊停火下注活動標記為「爭議中」，原因是伊朗仍持續限制船隻通行荷莫茲海峽，而且中東飛彈攻擊未歇，必須等候48小時才會揭曉爭議判定結果。

此類賭注多次引發民眾與國會質疑，即是否有部分交易員利用內線消息在預測市場獲利。美國兩黨議員已聯手提出立法，主張將內線交易定義延伸適用於預測市場。

喬治亞州立大學教授菲利普斯（Todd Phillips）直指，「這正是這些市場需要監管的原因。我們不能容許一些人利用內線消息獲利，卻又期待其他交易員甘心待在這個市場。」

內線消息爽賺270萬？　神秘客最新押注「美伊下周停火」

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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