真的有水雷！伊朗發布「替代航線地圖」　指引船隻避免被炸

▲伊朗發布「替代航線」地圖，指示通行荷莫茲海峽的船隻避開水雷。（圖／翻攝eghtesadnews.com）

記者吳美依／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍發布一張地圖，為通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻指示「替代航線」，協助避開水雷。

《路透社》引述伊朗半官方媒體《伊朗學生通訊社》（ISNA）報導，伊朗發布船隻替代航線地圖，原因是這條重要水道的主要區域存在水雷威脅，「即日起至另行通知為止，請依照下列說明及附圖之替代航線行經荷莫茲海峽」。

革命衛隊海軍在聲明中表示，「特此通知所有意圖通過荷莫茲海峽的船隻，為遵循航行安全原則並避免與海上水雷發生碰撞……應該改採替代航線。」

替代航線地圖顯示，入港船隻必須從阿曼海向北行駛，繞經拉拉克島（Larak Island）後進入波斯灣。出港船隻則從波斯灣出發，由拉拉克島南側通過後繼續駛向阿曼海。

▲荷莫茲海峽船運再度陷入停滯。（圖／路透）



美國與伊朗達成為期2周的停火協議生效後，荷莫茲海峽航運一度恢復，但隨著以色列持續空襲黎巴嫩，並且造成嚴重傷亡，情勢再度急轉直下。

伊朗表示，當天稍早已有2艘伊朗油輪及1艘中國船隊油輪順利通過海峽，但在以色列空襲發生數分鐘後，「所有船舶交通」隨即停止。革命衛隊強調，這項攻擊已違反停火協議，直接導致航運安全惡化，船隻停止通行。

伊朗控以襲黎巴嫩違反停火協議 荷莫茲海峽航運又停