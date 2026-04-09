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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因鄭習會延期？　民進黨照原定時程協商軍購預算：看藍白是否出席

▲▼鄭麗文赴上海楊浦濱江，在「書香聚圖說：申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動與台青、大陸作者馬伯庸、大陸著名知識網紅樊登進行活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防特別條例今（9日）下午將在立法院進行協商，而因應「鄭習會」，國民黨團要求延期協商，民進黨團仍要照原訂時程召集協商，據了解，民眾黨團也將出席。民進黨今（9日）表示，國防沒有模糊空間，安全也不能等待！國民黨、民眾黨今天下午會給出什麼答案？拭目以待。

今天下午兩點，立法院外交國防委員會的召委陳冠廷，將針對國防特別預算條例草案召集朝野黨團協商，爭取法案過關的機會。民進黨表示，這是一場攸關台灣自我防衛能否強化的協商會議，更是一個可以清楚表態的關鍵時刻。

民進黨指出，面對來自中國不理性的文攻武嚇，強化國防，不是選項，而是責任。因為唯有建立足夠的防衛能力，才能守住台灣人擁有的民主自由，確保真正的和平。

民進黨說明，行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，不只有完整規畫，更獲得國內多數民意與國際民主陣營支持。 賴清德總統於是多次呼籲，懇請朝野立委共同支持， 民進黨立法院黨團也表態將會負責任地參與協商、爭取共識、支持國防。

民進黨指出，問題是，國民黨團會出席嗎？會支持嗎？還是如同國民黨團總召傅崐萁之前的態度，一定要拖到鄭習會結束、收到習近平的指令後，才願意談？民眾黨團呢？出席嗎？支持嗎？也請說清楚、講明白。
 

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