苗栗1議員定存近8億　藍議員澳洲買房卻未在選區置產

▲苗栗縣議會。（資料照／記者蔡文淵翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（9日）公布最新一期財產申報，包含苗栗縣議會多位議員。根據財產申報，藍營議員廖秀紅存款近8億，相當驚人，還有投資混凝土、開發公司7362萬；國民黨議員黎尚安申報14筆土地、20筆建物，特別的是沒有任何一筆在選區苗栗，近年斥資約5千萬積極在台中、金門置產，今年還花費約台幣2800萬在澳洲買房。而此次要代表民進黨參選苗栗縣長的陳品安，相較議會同仁則顯得清貧，存款2萬6368元，9筆保險，債務623萬8956元，用於購置不動產。

國民黨籍苗栗縣議長李文斌名下13筆土地、8筆建物，位於苗栗、台中等地，1輛賓士、1輛180萬元購入的LEXUS，存款1250萬298元，股票總價額69萬1120元（以每股票面價額10元計），主力為6萬5千股一詮股票，以昨日收盤價158.5計算，總值約1030萬元、27筆保險，債務1020萬用於周轉金。

國民黨籍副議長張淑芬名下19筆土地、4筆建物皆位於苗栗，存款1414萬1146元，還有多項75至85萬不等的珠寶鑽石、85萬元的名錶，總值約300萬4056元、18筆保險，另有債務3907萬6674元。

無黨籍議員陳品安此次要代表民進黨參選苗栗縣長，相對議會同事，她名下資產顯得清貧，陳與配偶申報1筆土地、2筆建物，皆位於苗栗苑里，1輛三陽汽車、1輛168萬的LEXUS，存款2萬6368元，9筆保險，債務623萬8956元，主要用於購置不動產。

無黨籍議員曾玟學名下無任何不動產，申報1輛87萬的福特汽車，存款157萬8635元，股票總價額37萬1000元（以每股票面價額10元計）。

議員廖秀紅為國民黨籍前議員陳明朝之妻，2018年「代夫出征」當選連任至今，根據財產申報，廖秀紅申報26筆土地、2筆建物，分別位於苗栗、台北文山區，1輛LEXUS、1輛SUZUKI汽車，驚人的是，廖秀紅存款高達7億9221萬9375元，還有5筆保險、投資混凝土、開發公司共7362萬7730元。

國民黨議員黎尚安名下14筆土地、20筆建物，特別的是，沒有一筆位於苗栗，擁地主要坐落在台中、金門，她近年約斥資近5千萬在台中、金門置產，今年還花費澳幣125萬（約台幣2800萬）在澳洲買房，還有存款739萬783元、股票總價額52萬8620 元（以每股票面價額10元計）、2筆保險、債權464萬6666元用於一般借款，債務4175萬4447元，主要用於購置不動產。

