乘客沒戴安全帽被抓　騎士落跑「500元罰單變6萬」

記者黃翊婷／綜合報導

有竊盜前科的男子阿豪（化名）去年5月騎車行經彰化市中山路一段時，因後座乘客沒有戴安全帽，他竟趁警員開單告發尚未完成之前落跑，還一路闖紅燈、蛇行、逆向。彰化地院法官日前審理之後，依犯妨害公眾往來安全罪，判處阿豪有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿豪原本可能只會挨罰500元，卻因為突然落跑又沿路違規，反而觸法被判刑，若換算成罰金相當於要繳6萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年5月間騎車行經彰化市中山路一段與義興街路口，因後座乘客沒有戴安全帽，被路過的巡邏警員發現並攔停開單。

然而，阿豪卻在取走警員開立的罰單後，立刻加速逃逸，沿途行經花壇鄉中山路一段與中山路一段87巷口、中山路與學前路口、中山路二段與中正路路口、台74甲線與台福路路口、台74甲線與台139縣道前500公尺處等道路，一路闖紅燈、蛇行、逆向、任意變換車道。

阿豪的行為讓原本只是500元的罰單，變成公共危險案件。彰化地院法官表示，阿豪因違反交通安全規則被警員攔查，卻趁警員尚未完成違規開罰程序的空檔，逕自騎車離開，還一路違規，影響公眾使用道路的安全，考量到他到案後已坦承犯行，最終依犯妨害公眾往來安全罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。全案仍可上訴。