坐捷運與男子對到眼！她難忘相遇上Threads尋人...一天找到譜情緣

▲女網友透過社群平台「脆」尋人成功，從捷運一面之緣到5天內見面牽手，引發熱議。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

社群平台近年持續改變人際互動模式，除了日常交流與資訊分享外，也逐漸成為協助尋人與建立連結的重要工具。近期一則在社群平台Threads上的尋人案例，引發大量關注，從陌生人之間的短暫交會，到成功重新建立聯繫，過程在短時間內完成，成為網路熱議焦點。

事件起於一名女子的個人經驗。她表示，日前在捷運車廂中與一名男子短暫對視，雙方當下雖有互動，但因車廂人潮擁擠，未能進一步交談或交換聯絡方式。男子隨後在復興崗站下車，這段短暫金也就此中斷。事後女子回想當時情況，認為錯失機會，因而決定透過社群平台尋找對方。

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該名女子於3月26日在Threads發文，描述當時在捷運上的情境，並附上尋人訊息，希望透過網友協助，讓對方看到貼文或提供相關線索。貼文曝光後迅速累積關注，吸引大量網友留言與轉發。隨著參與人數增加，尋人訊息在短時間內廣泛流傳，瀏覽次數更突破數百萬，形成高度討論。

在眾多網友協助下，事件出現進展。女子於發文後不到24小時再次更新，表示已成功找到該名男子，並感謝參與協助的網友。原本僅憑記憶與簡單描述進行的尋人行動，在社群擴散機制下迅速取得成果，也讓不少關注此事的網友感到意外。

後續發展同樣受到矚目。雙方在重新取得聯繫後，持續互動並安排見面。根據女子後續分享，兩人在發文後約五天內即實際會面，並公開牽手畫面，顯示雙方關係已有進一步發展。從尋人到見面僅歷時數日，使整起事件從單純尋人轉為討論人際關係建立速度的案例。

此外，兩人在交流過程中發現彼此曾於今年1月前往台北霞海城隍廟祈求姻緣。這項共同經歷被公開後，進一步提升話題熱度。部分網友將此視為巧合，也有人從傳統信仰角度解讀，認為事件帶有象徵意義，相關討論持續延伸。

留言區中，網友對事件呈現不同觀點。有些人對於在短時間內完成尋人並見面感到驚訝，認為社群平台的擴散能力遠超過以往；也有人關注兩人互動進展，討論關係建立的節奏。另有網友以輕鬆語氣回應，將整個過程形容為被「加速處理」，反映出事件帶來的話題性。

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