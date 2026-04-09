伊朗擬收荷莫茲海峽通行費　「每桶1美元」用加密貨幣支付

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗計畫對通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪徵收通行費，據報每桶原油1美元，而且須以加密貨幣支付，藉此在兩周停火期間持續掌控這條全球關鍵能源航道。

伊朗要求在停火期間持續以加密貨幣徵收通行費

英國《金融時報》報導，伊朗「石油天然氣及石化產品出口業者聯盟」發言人侯西尼（Hamid Hosseini）表示，伊朗將對所有通過海峽的油輪進行評估並收費。他指出，「伊朗必須監控所有進出海峽的船舶，以確保這兩週不被用來運送武器」。

侯西尼強調，所有船隻仍可通行，但相關程序將增加時間成本，「伊朗並不急」。他並透露，最終決策權掌握在伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）手中。

每桶徵收1美元

根據規劃，油輪需先透過電子郵件通報貨物資訊，待伊朗評估後，將通知應支付的通行費。侯西尼指出，費率為每桶1美元，空船則可免付費通行。他進一步說明，完成評估後，船隻僅有數秒時間以比特幣支付費用，藉此避免交易因國際制裁遭追蹤或凍結。

此外，伊朗也要求通行船隻改走靠近其北側沿岸的航道，此舉引發外界關切，認為西方與波斯灣國家的船隻未必願意承擔風險。

不過，在以色列對黎巴嫩發動攻擊後，伊朗已宣布暫停油輪通過荷莫茲海峽，使航運前景再度陷入不確定。外界關注，相關收費機制與航道管制措施，恐進一步影響全球能源供應與運輸安全。