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蘋果傳啟動iPhone三年大改版計畫　摺疊機、20週年紀念版接力登場

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

▲網路流傳折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正加速推進一項橫跨三年的 iPhone 產品藍圖，目標不只是例行升級，而是從外觀設計、產品型態到終極形態，全面重新定義 iPhone。若依照目前規劃，從超薄新機、首款摺疊 iPhone，到 20 週年紀念機型，接下來三年都將成為 iPhone 產品線的重要轉折期。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）最新報導，蘋果已將這項三年計畫列為核心戰略之一，內部高層高度重視，其中被視為熱門 CEO 接班人的 John Ternus 也將此視為優先任務。首款摺疊 iPhone 預計仍將在 2026 年 9 月如期亮相，而 2027 年則會迎來更具指標意義的 20 週年紀念版機型。

三年路線圖曝光　iPhone 每年都有關鍵變革

依照古爾曼曝光的時程，蘋果這波 iPhone 改造計畫可分為三個重要節點：

• 2025 年 9 月：重新設計的 iPhone 17 Pro 系列、全新 iPhone Air

• 2026 年 9 月：首款大摺疊 iPhone

• 2027 年 9 月：20 週年紀念版 iPhone

整體策略可被分為「三部曲」：先優化既有設計，再切入全新型態，最後挑戰真正的未來手機樣貌。

第一階段：iPhone 17 Pro 改版　iPhone Air 主打極致輕薄 這項計畫已從 2025 年正式啟動。蘋果首先透過 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 重新調整外觀，導入全新鋁金屬機身與重新設計的相機模組，背板玻璃也為了支援 MagSafe，改採更耐用的超瓷晶盾材質。

另一款同步推出的 iPhone Air，則以歷代最薄 iPhone 作為最大賣點，象徵蘋果開始在旗艦之外，拓展更鮮明的產品定位。

第二階段：蘋果首款摺疊 iPhone 成 2026 最大亮點 2026 年的重頭戲，將是外界期待已久的 iPhone Fold。

目前消息指出，這款產品將採用類似 Samsung Galaxy Fold 系列的書本式大摺疊設計，展開後可帶來更大的螢幕空間，強化遊戲、影音與多工操作體驗。

硬體規格方面，市場預期將搭載7.7 吋內螢幕、 5.3 吋外螢幕、低可視摺痕設計、Touch ID 側邊電源鍵 以及雙主鏡頭＋單前鏡頭。此外，搭配的 iOS 27 也可望加入分割畫面、多工視窗等接近 iPad 的操作模式，進一步放大摺疊機優勢。

第三階段：20 週年紀念版 iPhone　挑戰真正全面屏 到了 2027 年，也就是 iPhone 問世 20 週年，蘋果預計推出更具里程碑意義的紀念機型。目前傳聞方向包括： 無開孔真全面屏、螢幕下鏡頭、弧形玻璃一體式機身及更極簡的未來感設計。

若能順利實現，這將是自 iPhone X 後最具象徵性的設計革新。不過由於技術門檻極高，尤其是螢幕下鏡頭與全玻璃結構，是否能如期在 2027 年量產，仍存在變數。

蘋果不只改外型　而是在鋪陳下一個十年的

iPhone 從超薄 Air、摺疊 Fold，到 20 週年紀念版，蘋果這項三年計畫已不只是單純年度升級，而是試圖重新拉開 iPhone 與 Android 陣營的差距。 若這套路線順利推進，未來三年很可能會是近十年來 iPhone 變化最大的一段週期，也將成為蘋果下一個產品世代的重要起點。

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關鍵字：

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