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伊朗控以襲黎巴嫩違反停火協議　荷莫茲海峽航運又停

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

中東停火局勢再度出現變數。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指控，以色列對黎巴嫩發動大規模空襲違反停火協議，並稱荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運活動在攻擊後迅速中斷，目前幾乎完全停止。

伊朗：荷莫茲海峽再度停止

CNN報導，船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，目前未有任何船隻正在通過荷莫茲海峽。此前在美國與伊朗達成為期2周的停火協議生效後，航運一度恢復，但情勢再度急轉直下。

伊朗方面表示，以色列對黎巴嫩的空襲為本輪衝突以來規模最大，並造成嚴重傷亡。伊斯蘭革命衛隊強調，這項攻擊已違反停火協議，直接導致航運安全惡化，船隻停止通行。

IRGC稱：川普接受伊朗繼續控制荷莫茲海峽

革命衛隊指出，停火安排的重要條款之一，是由伊朗對荷莫茲海峽進行「智慧管理」，並聲稱美國總統川普已接受該航道持續由伊朗控制。不過白宮先前已強調，黎巴嫩並不在美伊停火協議範圍內。

伊朗同時表示，當天稍早已有2艘伊朗油輪及1艘中國船隊油輪順利通過海峽，但在以色列空襲發生數分鐘後，「所有船舶交通」隨即停止。此外，一艘原定晚間通過海峽的船隻，在接近時也改變航向折返。

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