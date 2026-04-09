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稱跑山獸「賞金獵人」搜救教官害死人黑底曝　專家批大爛貨

▲▼黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，今(11)日跑山獸在步道下方發現疑似失蹤者的鞋帽，在深80米深谷發現已身亡。（圖／記者李陳信得攝）

▲跑山獸羅培德（Petr Novotny）。（圖／記者李陳信得攝）

記者葉國吏／綜合報導　

山難搜救者跑山獸羅培德（Petr Novotny）近日捲入「賞金獵人」風波，結果指控跑山獸的林姓搜救教官反遭炎上，甚至被挖出過往黑歷史，直言林姓教官根本就是登山界出名的大爛貨。

某教官黑歷史遭起底
羅培德去年8月接受家屬10萬元委託，克服險惡地勢尋獲失蹤山友遺體，並將過程錄製成影片分享。未料林姓教官竟在網路酸他是「賞金獵人」，嘲諷其行為是趁火打劫。此舉引發大批山友不滿，登山專家蔡日興更在臉書社團「魔境熊登山客」發文，直言這名教官在圈內風評極差，完全是個裝懂的郎中。

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▲▼林姓搜救教官黑歷史。（圖／翻攝臉書／魔境熊登山客）

▲林姓搜救教官黑歷史被起底。（圖／翻攝臉書／魔境熊登山客）

蔡日興透露，該名教官長期巴結台中幫並與消防署合作，雖然外界傳聞其表現專業，但他對此深感不屑。他更直接點出，這位被國搜中心重用的教官，過去在多起山難搜救中扮演關鍵角色，但實際作為卻與專業形象大相逕庭，不僅讓山友陷入危機，甚至還牽涉到人命關天的疏失。

算錯座標延誤救援致死
蔡日興回憶，2018年一起「人待山山難」時，遇難者其實有回傳精準定位座標與照片，然而搜救團隊最終卻沒能找到人。原因就在於某位教官算錯座標，硬將搜救隊引導到完全沒信號的區域，即便隊員回報座標有誤，該教官仍下令照常執行，導致一條人命喪。

蔡日興質疑，國搜中心至今仍與該名林姓教官關係密切，甚至連索取失蹤者的基地台資料都必須經過此人。他認為這種資訊不透明、權力過度集中的做法，對山難救援極為不利，呼籲相關單位應儘速換人，並發展第一時間的追蹤技術，取代這種被特定人士把持的資訊壟斷現狀。

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