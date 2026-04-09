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39年前高雄無頭命案　已婚女老師「不倫乾弟」成裸屍

旅館房務人員發現浴缸裡有一具無頭女屍，嚇到放聲尖叫。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲旅館房務人員發現浴缸裡有一具無頭女屍，嚇到放聲尖叫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

39年前，高雄發生一起駭人聽聞的無頭女屍案，一名女子被發現陳屍旅館浴缸，頭顱不翼而飛，跟她一起開房間的男子下落不明。由於現場沒留下任何證件，警方只能從屍體特徵及失蹤人口著手調查，最後確認死者是祝姓已婚女老師，並鎖定她的張姓乾弟涉有重嫌，偵訊後突破心防。張供稱與祝不倫長達4年、欠祝數十萬元，張婚後想分手、祝不肯，雙方發生口角，他失手勒斃對方，但法院審理後認定他預謀殺人、手段凶殘，最後將他判處無期徒刑。

1987年4月21日下午，高雄後火車站附近的一間旅館，來了一對有說有笑的男女，他們告訴櫃台人員要休息，付了房費、拿了鑰匙，搭乘電梯一起進入12樓的套房。一個多小時後，男子獨自一人提著袋子下樓，向櫃台人員表示，同行的女子還在房裡休息，晚一點才會離開。

櫃台人員不疑有他，讓男子先行離去，直到傍晚，已超過退房時間，卻始終不見女子下樓，櫃台人員打電話到房內，想詢問她是否續住，但沒人接聽。為了確認房內狀況，房務人員特別前往套房敲門，卻無人應門，打開門查看，床上沒人，但進入浴室後赫然發現，浴缸放滿了水，一具無頭女屍躺在裡面，身上還有多處刀傷，房務人員嚇得放聲尖叫。

已婚的祝姓女老師（圖）與乾弟不倫，最後慘遭殺害。（翻攝畫面）

▲已婚的祝姓女老師（圖）與乾弟不倫，最後慘遭殺害。

發生駭人聽聞的無頭命案，警方全力投入偵辦，除了全面清查轄區內的失蹤人口外，也透過媒體公布死者特徵，希望親友出面指認，但死者沒有頭顱，外觀辨識十分困難，為發現更多細節，檢察官會同法醫二度解剖，還有三組失蹤人口的家屬到場，其中一名男子懷疑，死者可能是自己失蹤的妻子，因為屍體臀部被切除的一塊皮肉，就是他妻子長褥瘡的位置。

該名男子還說，妻子平常很會吃辣，還有肺結核病史，而法醫解剖發現，死者的胃裡有麵及大量生辣椒，右肺葉上方鈣化現象也與肺結核相關，幾項特徵都與男子的說法吻合，不過，他的妻子明明41歲，屍體的皮膚看起來卻不到30歲。最後經指紋比對，終於確認死者就是男子失蹤的太太、在高雄啟英聾啞學校任教的祝姓女老師，她應該是因保養得宜，年齡才會遭到誤判。

張金清（圖）預謀殺害乾姐，還將死者斷頭，手段十分凶殘。（翻攝東森新聞）

▲張金清（圖）預謀殺害乾姐，還將死者斷頭，手段十分凶殘。

死者的身分確認後，警方立刻訪查、過濾她的交往關係，結果發現與她往來較為密切的男性只有二人，其中一人是醫師，但因為他有不在場證明，先被排除涉案，至於另一人則是比她小十多歲的乾弟張金清，張在電機公司上班，曾受過特勤訓練，且身材高瘦，與旅館櫃檯人員描述的身形相似，警方因此鎖定張涉案，極有可能就是凶手。

一開始，張金清不承認殺人，辯稱二人在房內發生性關係後，祝女突然失去呼吸心跳，由於祝是有夫之婦、他是有婦之夫，而且還是祝的乾弟弟，與祝家人的關係非常好，他擔心不倫戀情曝光，一時慌張，才決定匆匆離開現場。但這套說法並不合常理，馬上被警方打槍，警方認為，若祝真的是意外猝死，張沒必要把頭割下帶走，也不會刻意清理房間。

張金清持大型美工刀（圖）將乾姐的頭顱割下，令人毛骨悚然。（翻攝東森新聞）

▲張金清持大型美工刀（圖）將乾姐的頭顱割下，令人毛骨悚然。

此外，法醫相驗認定，祝女的死因為窒息，明顯是遭他殺。警方持續追問，再搭配陸續找到的物證，終於突破張金清的心防，他坦承失手殺害祝，為了湮滅證據，所以用美工刀割下死者的頭顱帶走，並清理房內血跡，最後丟棄死者的身分證件及衣物。

至於為什麼要殺害乾姐姐？張金清供稱，是因為二人的不倫戀情變調。張和祝女原本是貿易公司的同事，張外型斯文、個性幽默，頗有女人緣，當時已婚的祝對張照顧有加、常帶他回家，祝母甚至還認張為乾兒子，沒想到單純的乾姐弟關係，後來竟發展成長達四年的不倫戀。

二人交往後不久，祝女離開貿易公司，轉到聾啞學校當老師，後來張金清也結婚生子，成了有婦之夫，他一方面想結束與祝的不倫戀，一方面又因積欠祝數十萬元、無力償還，為了擺脫祝的糾纏，才會痛下毒手。但張金清供稱，他並非預謀殺人，而是因為他想分手、祝女不肯，二人發生口角，他一時氣憤，才失手勒斃對方。


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