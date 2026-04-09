帶人妻摩鐵開房辯「找安靜空間傾訴」　小王慘賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與網友阿強（化名）在去年11月間共赴摩鐵並發生性行為，讓他受到嚴重打擊，憤而決定提告求償100萬元。雖然阿強辯稱兩人去摩鐵只是為了「尋覓安靜空間傾訴」，但未獲得法官採信，日前仍被判處應賠償人夫30萬元較為適當。

▲阿強控訴妻子小美與網友阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小美已婚，仍在2025年11月與小美共赴摩鐵、發生性行為，這部分小美已經承認，也有跟拍光碟、照片、LINE對話紀錄為證，他因為這件事情身心嚴重受創，所以決定對阿強提告求償100萬元。

面對人夫的控訴，阿強沒有否認知道小美已婚、共赴摩鐵等事情，僅否認發生性行為一事，他辯稱，兩人是在網路上認識的，平時會傾訴彼此的家庭狀況，當天是因為小美與丈夫吵架，一時情緒崩潰，才會「尋覓安靜空間傾訴」，兩人沒有發生性行為。

但法官認為，非交往關係的男女如果想要不受打擾聊天，又要避嫌，通常會選擇公園、咖啡廳等公共場所，而非摩鐵，更遑論阿強和小美均是有配偶之人。

此外，小美面對丈夫質問，曾坦言對丈夫造成傷害，她對此感到很抱歉，會勇於承擔「闖出來的事件」。法官表示，從小美的說法看來，她和阿強前往摩鐵應當有發生性行為，最終沒有採信阿強的說詞，並判他應賠償人夫30萬元較為適當。全案仍可上訴。