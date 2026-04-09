福岡住宿價格飆升！　原因曝光

▲福岡住宿價格上升，三星飯店雙人房每晚多落在4000元以上。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本長期為台灣旅客出國首選，隨著赴日觀光人次持續攀升，近年九州福岡因交通便利與觀光資源豐富，逐漸成為熱門目的地之一。然而，有網友近期規劃行程時發現，當地住宿價格明顯上升，三星級以上飯店雙人房每晚幾乎不低於新台幣4000元，與預期落差甚大，引發網路熱議。

有網友在PTT發文表示，計畫下個月赴日旅遊，因福岡返台機票相對便宜，決定調整行程並放棄原本安排的名古屋旅遊與當地特色美食。不過，在安排最後1天半住宿時，搜尋結果卻顯示，福岡市區三星以上飯店雙人房幾乎沒有低於4000元的選項，讓他直呼難以接受，甚至形容價格「高得離譜」。

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該網友指出，原本透過機票節省的費用，最終幾乎全數被住宿成本抵銷，讓整體旅費未如預期下降。他也以玩笑語氣形容，難以分辨當地住宿價格上升的原因，相關說法引發大量回應。

不少網友分析，福岡住宿價格走高，與觀光需求增加有關。近年來來自韓國與台灣的旅客持續增加，其中韓國旅客因距離較近，往返頻繁，使當地觀光人數顯著成長。然而，飯店供給量未能同步提升，導致供需失衡，進一步推升房價。

也有網友指出，福岡住宿價格長期偏高，甚至在部分時段超過大阪與京都等熱門城市。由於飯店多集中於博多等市中心區域，一旦需求增加，價格波動幅度也相對明顯。此外，入住時間被認為是影響價格的重要因素之一。有經驗的網友表示，若選擇週末或熱門時段入住，價格通常會大幅上升，甚至出現3人房民宿一晚高達9000元的情況，顯示假日與旺季效應明顯。

另有觀點指出，每年4月至5月屬於日本旅遊旺季，即使避開黃金週，櫻花季餘波、連假與活動檔期仍會推升住宿需求，使房價維持在較高水準。此外，大型活動或演唱會期間，也可能進一步帶動價格上漲。針對如何降低住宿成本，不少網友建議可避開博多站等市中心區域，改選小倉或佐賀等周邊地區，價格相對較低，且交通距離不遠。也有建議指出，若能避開週末或高峰時段，住宿費用會相對下降。

不過，也有部分網友認為，雙人房每晚約4000元仍屬可接受範圍，指出近年整體旅遊成本普遍上升，機票與住宿價格同步提高已成常態。綜合網路討論，福岡住宿價格上升現象，反映出觀光需求增加與供給不足之間的落差，也使住宿費用成為旅客規劃行程時的重要考量。

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