伊朗公布停火10點方案　川普駁斥：非美方同意談判版本

▲川普就伊朗戰爭發表全國演說。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗進入停火談判關鍵時刻之際，美方官員8日表示，伊朗對外公布的10點停火提案，與白宮實際同意作為談判基礎的版本並不一致；美國總統川普也公開批評相關報導「不實」，強調外界流傳內容並非真正談判架構。

伊朗公布的10點方案 不是美國的10點方案

法新社報導，一名不具名的美國高層官員指出，「媒體報導的文件內容，並非我們正在討論的架構」，並強調基於對談判進程的尊重，美方不會公開細節。

在川普設定的最後期限逼近之際，這項說法引發外界對停火協議穩定性的疑慮。川普先前宣布雙方進入為期2周的暫時停火，以推動和平談判，並透露已收到伊朗提出的10點方案，認為可作為協商基礎。

然而，伊朗官方隨後公開的方案內容顯示，包含持續掌控戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、要求解除國際制裁，以及接受伊朗進行鈾濃縮等條件，與美方過去公開立場存在明顯落差。

川普當晚在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強烈反駁相關報導，直言「在許多情況下，他們完全就是騙子、江湖術士，甚至更糟」，並強調目前外界所見的內容，並非雙方真正談判的基礎，「只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點」，但他未進一步說明具體條件。隨著談判進入關鍵階段，雙方對方案內容的落差，為後續發展增添更多不確定性。