白宮否認允許伊朗收荷莫茲海峽通行費：還沒同意

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期提出與伊朗合資成立聯合公司，針對荷莫茲海峽進行收費。白宮於8日澄清，目前尚未確定接受收費計畫，強調總統首要目標是確保海峽交通立即開放，不受任何非法限制。

川普在7日正式宣布對伊朗實施為期兩周的雙向停火，並表示美軍已達成所有預定軍事目標。他指出，美國目前與伊朗針對長期的和平協議，已經進入了後期的討論階段，展現出雙邊局勢緩和的跡象。

合資收費構想引發討論

川普8日接受美國廣播公司（ABC）專訪，針對伊朗擬在海峽收費一事，他首度透露正在思考以合資成立聯合公司（Joint venture）的方式來運作。他隨後也在「真實社群」（Truth Social）發文，聲稱美國將協助解決交通堵塞。

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）（圖／路透）

這項構想在國際間引發高度關注，川普更在貼文中預言，若此計畫成行將會帶來巨額利潤。然而這項「海峽過路費」的想法，也讓外界質疑美國對於公海航行自由的底線是否又變了，引發媒體追問。

白宮重申開放海峽立場

對此白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）重申川普的立場核心是建立在自由、安全的荷莫茲海峽，並要求交通必須立即恢復開放。她強調，這並非代表美方已經正式宣布接受收費制度。

李維特指出，雖然總統拋出了成立聯合公司的商業思考，但目前政府尚未確定具體執行細節。美方目前的紅線仍定調在航行自由，所有軍事與外交行動，最終都必須導向海峽不受到任何限制的開放狀態。