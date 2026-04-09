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2千萬網紅探店爆紅　陸老闆累到崩潰：不開心太辛苦了

記者黃翊婷／綜合報導

中國廣東佛山市順德區一間雞煲店因連續2名千萬網紅前來探店一夕爆紅，有趣的是，老闆卻只求熱度下降，直言「怕有命賺沒命花」。甚至傳出老闆為了休息，找親友發表負評，網路上還有老闆累癱在地的圖片。不過，發負評和累癱照的部分均被老闆的兒子否認。

中國一間雞煲店的老闆爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲面對雞煲店爆紅，老闆的反應卻讓網友們笑翻。（圖／翻攝自微博，下同。）

綜合陸媒《極目新聞》、《廣東廣播電視台》報導，廣東佛山市順德區陳村鎮一間名為「莫氏雞煲」的店，開業6年，走紅之前一周只有寥寥幾桌客人，沒想到中國網紅劉雨鑫、高芋芋先後前來探店，讓該店一夕爆紅，成為打卡聖地，每天湧入2、3000人，座位一位難求。

莫氏雞煲的老闆卻極力抗拒走紅，直言擔心生意太好會忙到做不過來，「怕有命賺沒命花」，現在每天忙到凌晨2點，清晨6點就又要起床備料，「不開心，太辛苦了！」更有趣的是，老闆還在鏡頭前抓著新鮮的雞說是冷凍雞，試圖抹黑自己，因此被網友調侃是「全網最不想火的老闆」。

中國一間雞煲店的老闆爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲網傳的老闆累癱圖片，老闆兒子聲稱是AI圖。

網路上還有傳聞指稱，老闆太累想要休息，於是找來親友幫忙上網發負評，甚至有老闆累癱在地的圖片。不過，關於這些傳聞，老闆的兒子均否認，表明全家人現在忙到根本沒時間滑手機，怎麼可能有空和親友聊天，累癱圖片則是AI圖。

由於每天湧入的人潮實在太多，當地村委會幫忙協調，將店旁邊的空地臨時改造成停車場、安排清潔人員、發布人手招聘訊息。但雞煲是否真的有這麼好吃，大多數消費者表示，其實與其他店家販售的口味差不多。

老闆自己也強調，他用的就是普通的雞，沒有什麼特別的配方，「順德那麼大，你們不要都跑到我這裡，大家去周邊的美食店。一個人發財沒用，大家發財才是發財。」

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