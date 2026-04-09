以色列空襲貝魯特釀單日182死　川普：停火協議未納入黎巴嫩

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

儘管美國與伊朗已達成暫時停火協議，以色列仍持續對黎巴嫩發動大規模空襲，鎖定伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah），目前已造成至少182人死亡；對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，美伊停火協議不涵蓋黎巴嫩。美國總統川普也明確表示，黎巴嫩並未納入此次停火協議，使區域衝突持續延燒。

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社，下同）



川普：黎巴嫩不在停火協議內

黎巴嫩國營媒體報導，以色列近日再度空襲首都貝魯特（Beirut），攻擊一處住宅區。以色列軍方隨後證實，行動目標為一名真主黨指揮官。根據美國公共電視新聞網（PBS）引述川普說法指出，「他們（黎巴嫩）不在協議範圍內」，並補充「那是因為真主黨」，形容相關衝突為「個別的小衝突」。

空襲釀單日182死 以色列與真主黨衝突最高紀錄

另一方面，以色列近期對黎巴嫩展開更大規模的軍事行動，在短短10分鐘內攻擊超過100個據稱屬於真主黨的指揮中心與軍事據點。以色列方面表示，此為本輪衝突以來最大規模空襲，涵蓋貝魯特南郊、黎巴嫩南部及東部貝卡谷地。黎巴嫩衛生部則指出，空襲已造成182人死亡，為以色列與真主黨衝突中單日死亡人數最高紀錄。

美以都否認：黎巴嫩未納入與伊朗停火協議範圍

針對停火範圍爭議，以色列總理納坦雅胡辦公室否認巴基斯坦所稱停火協議涵蓋黎巴嫩的說法。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也表示，黎巴嫩並未被納入協議範圍，與川普立場一致。

目前真主黨尚未在停火後發動新一波攻擊，但強調保留反擊權利，並警告流離失所的居民在正式停火前不應返回家園。黎巴嫩總統府則表示，將持續努力爭取納入區域和平進程。

此波衝突升溫源於真主黨先前向以色列發射火箭，作為對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭擊斃的報復，同時回應以色列長期空襲。儘管雙方曾於2024年11月達成停火，但戰火至今未完全平息，區域局勢仍高度不穩。