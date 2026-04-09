川普：將很快與伊朗面對面和談　地點在巴基斯坦

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美媒報導，美國總統川普接受專訪時表示，與伊朗的和平談判預計將「很快」在巴基斯坦舉行，雙方正試圖為持續39天的戰爭尋求外交解方，但美方代表人選仍存在變數。

美伊最快10日在巴基斯坦首都展開「面對面談判」

《紐約郵報》報導，川普政府已與巴基斯坦領導層協調相關安排，巴方提議最快於10日在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談。川普指出，面對面談判將「非常快舉行」，顯示進程正加速推進。

川普考量安全風險 未確定是否親自出席

對於美方出席人員，川普表示，可能由特使魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）參與，副總統范斯（JD Vance）也在名單之中，但是否親自出席仍未確定。他說，「這當中有安全風險的考量」，暗示高層官員行程仍需評估。

川普並透露，他已於7日接受伊朗提出的10點相對提案，作為未來永久協議的初步架構，儘管部分條件仍存在爭議，外界普遍認為不易全面達成共識。

這場衝突自2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來持續延燒，白宮當時設定包括終結伊朗核子計畫、摧毀其海軍力量、破壞彈道飛彈生產能力，以及切斷對代理勢力支持等4大目標。

目前討論中的停火安排，也包含恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由，確保國際能源運輸順暢；同時，最終協議可能涉及伊朗對通行船舶收費機制，以及地下濃縮鈾設施的安全管理問題。