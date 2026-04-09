夏天來了！熱爆超過35℃　「辛樂克」颱風明生成將大迴轉

▲今天起氣溫可能超過35度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天起熱如夏，氣象專家提醒氣溫可能超過35度；另外「辛樂克」預計明天凌晨生成，未來路徑會大迴轉，不過不會侵台。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出今日起至下週二(9至14日)南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。

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今日北台高溫達32度、全台最高氣溫達35度以上；明日更高、台北測站在35度左右，全台最高氣溫將達36度以上。今日各地區氣溫如下：北部20至32度、中部20至34度、南部22至35度、東部18至34度。

▲「熱帶低壓」將發展颱風「辛樂克」，呈現大迴轉的路徑(左圖)。轉向位置雖較偏西(右圖)，但距台灣皆相當遠。（圖／洩天機教室）



下週三至週六(15、16日)微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北台灣，影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。

關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨(8)日20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明(10)日)2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。歐(ECMWF) 、美(GEFS)系集模式皆模擬大迴轉的路徑，轉向位置雖有差異，但皆距台灣相當遠、與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。